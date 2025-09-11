Premier Kataru Mohammed bin Abd ar-Rahman as-Sani nie szczędził w wywiadzie dla CNN słów największego oburzenia, nazywając wtorkowy izraelski atak państwowym terroryzmem i domagając się postawienia premiera Beniamina Netanjahu przed wymiarem sprawiedliwości. Nie wykluczył jednak całkowicie dalszych działań zmierzających do kontynuacji negocjacji w Katarze w sprawie wojny w Strefie Gazy.

Na co liczył Izrael? Jak przebiegał atak na budynki Hamasu w katarskiej stolicy?

Ukazujący się w Londynie arabski dziennik „Asharq Al-Awsat”, powołując się na własne źródła, twierdzi, że przywódcy Hamasu zgodzili się kontynuować negocjacje mające na celu zakończenie wojny.

– Istnieje konsensus co do kontynuowania rozmów w celu spełnienia żądań palestyńskich, zapewnienia całkowitego zakończenia wojny i zagwarantowania wycofania się Izraela ze Strefy Gazy – czytamy w dzienniku. Mediacje mają zostać wznowione po ustabilizowaniu się sytuacji bezpieczeństwa.

Wbrew początkowym informacjom Izraela wtorkowy atak nie okazał się takim sukcesem, na jaki liczył, a liczył na likwidację liderów Hamasu. Zginęło wprawdzie pięć osób ze strony Hamasu oraz jeden katarski ochroniarz, lecz czołowi liderzy zdołali ujść z życiem.