Katar działa inaczej niż pozostałe kraje arabskie. Emir Tamim w piątek w Polsce

Nie podpisaliśmy, bo nie zaproszono Rosji, ona jest niezbędna w „wiarygodnym procesie pokojowym” – tak tłumaczył obecny w Szwajcarii szef MSZ Arabii Saudyjskiej, regionalnego konkurenta Kataru, a kilka lat temu wręcz wroga, który próbował wymusić na małym emiracie podporządkowanie się swojej polityce.

Dlaczego Katar wyłamał się z mniej lub bardziej prorosyjskiego frontu państw arabskich?

Po pierwsze, chce być blisko najważniejszych krajów Zachodu, zwłaszcza USA, który ma na dodatek na terenie Kataru największą bazę wojskową na Bliskim Wschodzie.

Po drugie chce dalej grać rolę negocjatora o skali globalnej.

Rosja to dla Kataru rywal

Po trzecie – Rosja to jego rywal na rynku energetycznym. Odłączanie się Zachodu od rosyjskiego gazu po inwazji Moskwy na Ukrainę to okazja do zwiększenia sprzedaży katarskiego surowca do Europy.