Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

W stolicy Kataru rozległy się eksplozje

Arabskie media informują o serii eksplozji w stolicy Kataru Dausze. Izraelska armia potwierdziła przeprowadzenie ataku na kierownictwo Hamasu. Premier Beniamin Netanjahu poinformował, że Izrael bierze na siebie pełną odpowiedzialność za atak.

Aktualizacja: 09.09.2025 16:18 Publikacja: 09.09.2025 15:13

W stolicy Kataru rozległy się eksplozje

W stolicy Kataru rozległy się eksplozje

Foto: X

Artur Bartkiewicz

Świadkowie mówią o słupie dymu nad dzielnicą Katara w Dausze. 

Al Jazeera: Izrael zaatakował przywódców Hamasu omawiających propozycję porozumienia ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy

Chwilę po pojawieniu się doniesień o eksplozjach dziennikarz serwisu Axios, Barak Ravid napisał w serwisie X, że – według izraelskich władz – eksplozja jest efektem ataku na przedstawicieli Hamasu. 

W Dausze znajduje się biuro polityczne Hamasu, które pełni rolę zagranicznego przedstawicielstwa rządzącej Strefą Gazy od 2007 roku organizacji. Al Jazeera podała, powołując się na przedstawiciela Hamasu, że w Dausze zaatakowano przywódców organizacji, którzy omawiali propozycję porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy przedstawioną wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. 

Reklama
Reklama

W miejscu ataku miał znajdować się m.in. przywódca Hamasu w Strefie Gazy Chalil al-Hajja, a także przywódca Hamasu na Zachodnim Brzegu Zaher Barin i Chalid Maszal, szef biura politycznego Hamasu. 

Izraelska armia informuje o ataku na kierownictwo Hamasu. Operacja miała kryptonim „Dzień sądu”?

Tymczasem izraelska armia wydała komunikat, że Siły Obronne Izraela i Izraelska Agencja Bezpieczeństwa przeprowadziły „precyzyjne uderzenie na kierownictwo Hamasu”. 

W oświadczeniu czytamy, że zaatakowani członkowie kierownictwa Hamasu „przez lata kierowali operacjami terrorystycznymi” i „byli bezpośrednio odpowiedzialni za brutalną masakrę z 7 października”. 

Izraelska armia zapewnia, że atak przeprowadzono z użyciem amunicji precyzyjnej i wspierano się danymi wywiadowczymi, by zminimalizować straty wśród cywilów. We wpisie nie ma jednak informacji, że atak został przeprowadzony na cel w Dausze. 

Izraelski Kanał 12 potwierdził jednak, że Tel Awiw uderzył na kierownictwo Hamasu w Katarze w ramach operacji o kryptonimie „Atzeret HaDin”, co można przetłumaczyć jako „Dzień sądu”. Jak podają izraelskie media, nazwa ta nawiązuje do żydowskiego święta Szmini Aceret, podczas którego Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael 7 października 2023 roku. 

Reklama
Reklama

Izraelski nadawca publiczny Kan poinformował, że premier Beniamin Netanjahu opuścił odbywające się za zamkniętymi drzwiami posiedzenie sądu ze względu na „sprawę o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa”. 

Do ataku doszło kilka dni po tym, jak szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii gen. Ejal Zamir zagroził atakami na przywódców Hamasu poza granicami kraju. W niedzielę Donald Trump oświadczył – co potwierdził szef MSZ Izraela Gideon Saar – że Izrael zaakceptował propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy przedstawioną przez USA. 

Netanjahu:  Izrael bierze na siebie pełną odpowiedzialność

Biuro prezydenta Beniamina Netanjahu potwierdziło odpowiedzialność Izraela za atak, opisując go jako działanie „przeciwko głównym przywódcom terrorystycznym Hamasu”.

Izrael to zainicjował, Izrael to przeprowadził i Izrael bierze na siebie pełną odpowiedzialność”  - brzmi przekaz. 

Reklama
Reklama

Stany Zjednoczone nie komentują. Cicha zgoda?

Przedstawicielka Biura Prasowego Białego Domu Anna Kelly poproszona przez „Al Jazeerę” o komentarz do wydarzeń w Dausze stwierdziła, że administracja USA na razie ich nie komentuje, ponieważ nadal obserwuje sytuację i to, jak ona się rozwinie. 

Korespondent "The Economist" podaje jednak, że wypowiadając się nieoficjalnie przedstawiciele władz w Izraelu twierdzą, iż USA zgodziły się na atak.

Eksplozje w Dausze. Jest oświadczenie rzecznika MSZ Kataru

Rzecznik MSZ Kataru Majed Al-Ansari napisał w wydanym oświadczeniu, że rząd kraju „potępia w najmocniejszy możliwy sposób” atak, którego celem – jak zaznaczył – był budynek mieszkalny. W budynku mieszkali członkowie biura politycznego Hamasu. MSZ Kataru określił atak przeprowadzony w Dausze mianem „tchórzliwego”. 

„Ten kryminalny atak stanowi jawne naruszenie wszelkich praw międzynarodowych i norm oraz poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Katarczyków i rezydentów Kataru” – dodał 

Reklama
Reklama

Rzecznik MSZ Kataru podkreślił też, że Katar „nie będzie tolerował nierozważnych zachowań Izraela”, a także działań, które „godzą w bezpieczeństwo i suwerenność” Kataru. Dodał, że trwa postępowanie wyjaśniające, które jest prowadzone „na najwyższym szczeblu”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Katar Dauha

Świadkowie mówią o słupie dymu nad dzielnicą Katara w Dausze. 

Al Jazeera: Izrael zaatakował przywódców Hamasu omawiających propozycję porozumienia ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy

Pozostało jeszcze 95% artykułu
Reklama
W ataku na Jarową ucierpiało kilkadziesiąt osób (fot. ilustracyjna)
Konflikty zbrojne
Brutalny atak Rosji na Ukrainę. Cywile czekali na emeryturę, zginęło ponad 20 osób
Izraelski myśliwiec F-15
Konflikty zbrojne
Izrael zbombardował Syrię. Damaszek mówi o naruszeniu suwerenności
Jednostki wchodzące skład Flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
Atak drona na flotyllę płynącą z pomocą dla Gazy? Sprzeczne doniesienia
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Jak zmusić Rosję do zakończenia wojny z Ukrainą? Zachód szuka planu B
Budynek mieszkalny zawalił się po izraelskim ataku lotniczym w mieście Gaza, 8 września 2025 r.
Konflikty zbrojne
Świat filmu przeciwko masakrze w Gazie. Bojkot izraelskich instytucji filmowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie