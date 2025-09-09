W stolicy Kataru rozległy się eksplozje

W miejscu ataku miał znajdować się m.in. przywódca Hamasu w Strefie Gazy Chalil al-Hajja, a także przywódca Hamasu na Zachodnim Brzegu Zaher Barin i Chalid Maszal, szef biura politycznego Hamasu.

Izraelska armia informuje o ataku na kierownictwo Hamasu. Operacja miała kryptonim „Dzień sądu”?

Tymczasem izraelska armia wydała komunikat, że Siły Obronne Izraela i Izraelska Agencja Bezpieczeństwa przeprowadziły „precyzyjne uderzenie na kierownictwo Hamasu”.

W oświadczeniu czytamy, że zaatakowani członkowie kierownictwa Hamasu „przez lata kierowali operacjami terrorystycznymi” i „byli bezpośrednio odpowiedzialni za brutalną masakrę z 7 października”.

Izraelska armia zapewnia, że atak przeprowadzono z użyciem amunicji precyzyjnej i wspierano się danymi wywiadowczymi, by zminimalizować straty wśród cywilów. We wpisie nie ma jednak informacji, że atak został przeprowadzony na cel w Dausze.

Izraelski Kanał 12 potwierdził jednak, że Tel Awiw uderzył na kierownictwo Hamasu w Katarze w ramach operacji o kryptonimie „Atzeret HaDin”, co można przetłumaczyć jako „Dzień sądu”. Jak podają izraelskie media, nazwa ta nawiązuje do żydowskiego święta Szmini Aceret, podczas którego Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael 7 października 2023 roku.