Netanjahu przyznaje, że Izrael stoi w obliczu długotrwałej izolacji

Aktualizacja: 15.09.2025 22:02 Publikacja: 15.09.2025 20:38
Premier Izraela Beniamin Netanjahu
Foto: Reuters, Nathan Howard
Podczas poniedziałkowej konferencji premier Izraela zaznaczył, że izraelska gospodarka będzie musiała się przystosować do samowystarczalności i ograniczenia zależności od zewnętrznego handlu.
Wypowiedź Netanjahu jest rzadkim przypadkiem publicznego skomentowania ogromnej międzynarodowej krytyki, jaka spadła na Izrael w związku z eskalacją działań wojennych w Gazie. Pomimo ostrzeżeń Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych gremiów o skutkach prowadzonej ofensywy na Gazę, która przynosi kolejne ofiary i zniszczenia, oraz oskarżeń o ludobójstwo, które Izrael stanowczo odrzuca, Netanjahu nie zamierza zmieniać kursu.
Izraelska opinia publiczna, rodziny zakładników, a nawet wojsko sprzeciwiają się rozszerzeniu wojny, obawiając się, że może ona zagrozić zakładnikom i pogorszyć sytuację humanitarną. Premier jednak nalega na jej kontynuację.
Netanjahu częściowo tłumaczy izolację „skrajną islamską agendą” oraz jej „bardzo negatywnym wpływem” na politykę zagraniczną Europy. Wskazał także na państwa rywalizujące z Izraelem, w tym Katar, które kształtują światową opinię w mediach społecznościowych i prowadzą do tej formy izolacji.
Ostrzegł, że sytuacja może sprowadzić na kraj początkowe sankcje gospodarcze i problemy z importem broni.
- Będziemy musieli rozwijać nasz przemysł zbrojeniowy – będziemy jak Ateny i Sparta razem wzięte. Nie mamy wyboru, przynajmniej w nadchodzących latach, kiedy będziemy musieli stawić czoła tym próbom izolacji – powiedział Netanjahu.
Lider opozycji Jair Lapid nazwał oświadczenie Netanjahu „szalonym”. Według niego izolacja to efekt błędnej i przegranej polityki premiera.
„To szaleństwo. Izolacja nie jest wyrokiem skazującym, lecz wynikiem błędnej i nieudanej polityki Netanjahu i jego rządu. Zamieniają Izrael w kraj trzeciego świata, nawet nie próbując zmienić tej sytuacji” – napisał Lapid na X.
Były szef sztabu generalnego Gadi Eisenkot, planujący wejście do polityki, również skrytykował premiera, stwierdzając, że nie będzie drugiej szansy na naprawienie szkód wyrządzonych przez Netanjahu i jego współpracowników, którzy porzucili zakładników i izolowali Izrael na arenie międzynarodowej.
W poniedziałek Netanjahu odniósł się do sceptyków dotyczących gospodarki, zaznaczając, że izraelska giełda jest „najszybciej rosnącą na świecie”. Zachęcał do inwestowania w Izraelu i zapowiedział dalsze zwiększanie produkcji broni, by nie zależeć od „słabych europejskich przywódców, którzy poddają się ekstremalnym mniejszościom muzułmańskim”.
Minister finansów Bezalel Smotrich podkreślił z kolei, że giełda rośnie, inflacja spada, a gospodarka radzi sobie dobrze mimo wojny w Gazie.
Podczas wspomnianej konferencji Netanjahu stał obok goszczącego w Izraelu amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio, który chwalił „przyjaźń, jaką Izrael okazywał USA w wielu kwestiach wykraczających poza temat wojny i pokoju”. Obaj politycy skrytykowali kraje, takie jak Francja, Kanada czy Australia, które zamierzają uznać państwo palestyńskie podczas nadchodzącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
