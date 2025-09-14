Aktualizacja: 14.09.2025 08:29 Publikacja: 14.09.2025 07:29
Obóz namiotowy, w którym schronienie znaleźli przesiedleńcy, uszkodzony w izraelskim nalocie na pobliski budynek mieszkalny w mieście Gaza.
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
„Ciężarówki stoją bezczynnie w Gazie, a obok nich rosną góry niewykorzystanych towarów. To jest celowy sabotaż ONZ” – głosi jeden z materiałów udostępnionych przez izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Latem zaczął się wyświetlać polskim użytkownikom YouTube, również tym, którzy nie śledzą sytuacji w Strefie Gazy. To nie przypadek. Dzięki płatnej promocji, za którą zapłacił izraelski rząd, został wyświetlony aż 3,3 mln razy. I często określany był jako element wojny informacyjnej, bo zdaniem niezależnych obserwatorów to nie ONZ, lecz Izrael, wstrzymuje dystrybucję pomocy.
Zaś jak wynika z naszych informacji, w sprawie tego oraz podobnych filmów interweniowały polskie instytucje rządowe.
Może to zaskakiwać, bo jeszcze na początku sierpnia, gdy reklamy pojawiły się w YouTube, przedstawiciele rządu zapewniali, że nie mają narzędzi, by na nie odpowiedzieć. Ministerstwo Cyfryzacji przesłało do Polskiej Agencji Prasowej stanowisko, w którym stwierdziło, że nie ma możliwości arbitralnego ingerowania w treści w YouTube. Podobnie mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński, którego zdaniem resort dyplomacji „nie może za bardzo komukolwiek zabronić” publikacji jakiegoś spotu.
8 sierpnia PAP poinformowała, że MSZ wykonało jednak jakieś kroki, bo dyrektor Departamentu Komunikacji Strategicznej i Przeciwdziałania Dezinformacji Międzynarodowej MSZ rozmawiała z ambasadorem Izraela Jakowem Finkelsteinem. Na tym jednak nie koniec. Jak dowiedzieliśmy się, MSZ podjęło też kolejne działania dotyczące reklam.
Jakie? 27 sierpnia do siedziby MSZ wezwano ambasadora Izraela, gdzie na temat nowych reklam rozmawiał z nim dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu. To nie koniec, bo na wniosek MSZ w tej samej sprawie interweniował w Google – czyli u właściciela YouTube – Pion Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni w NASK, czyli w instytucji podległej Ministerstwu Cyfryzacji.
zespół prasowy NASK
Tę ostatnią informację potwierdza zespół prasowy NASK. „Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK monitoruje wskazane reklamy i zgłasza je do koncernu Google za pośrednictwem kanału bezpośredniego kontaktu, powołując się na łamanie regulaminu serwisu, jak i z poziomu konta użytkownika platformy. Google nie udzielił OAD NASK dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie, wskazując jedynie w odpowiedzi, że działa w oparciu o ścisłe zasady dotyczące reklam, które są publicznie dostępne i określają, jakie treści są dozwolone na platformach należących do koncernu” – informuje NAS. „W zgłoszeniu eksperci OAD NASK wskazywali na zmanipulowaną bądź fałszywą zawartość reklam Google i wideo na kanałach YouTube, co – powołując się na zasady społeczności platformy – powinno skutkować wycofaniem treści” – dodaje.
Dlaczego rządowe instytucje zajęły się reklamami, choć wcześniej twierdziły, że nie mają do tego narzędzi? Na to pytanie MSZ nam nie odpowiedziało.
Być może zostało po prostu zaskoczone intensywnością reklam. Z profilu w YouTube ambasady Izraela wynika, że zamieszczono tam w sumie osiem filmów. Jeden z nich, „Restauracje w mieście Gaza – lipiec 2025” dotarł do 1,8 mln użytkowników. Pokazuje on uśmiechniętych pracowników restauracji, którzy serwują swoim klientom zapiekanki, pizzę i calzone, a nawet lody pistacjowe.
Nagranie z wynikiem 1,6 mln odsłon nosi tytuł „Nagrania z targowisk Gazy lipiec–sierpień 2025” i pokazuje stragany, uginające się od jedzenia. Pozostałe filmy z profilu ambasady mają mniej odsłon, jednak najczęściej zdublowane są na profilu izraelskiego MSZ, gdzie wyświetleń jest już dużo więcej, tak jak w przypadku wspominanej na samym wstępie reklamy o zablokowanych ciężarówkach. W sumie filmy propagandowe w języku polskim wyświetlono około 9 mln razy.
I mogą stać w sprzeczności z tym, co o sytuacji w Gazie mówią niezależni obserwatorzy. Np. zdaniem Światowego Programu Żywnościowego jedna czwarta ludności Strefy Gazy, liczącej około 2 mln osób, doświadcza warunków „zbliżonych do głodu”.
NASK informuje nas, że wciąż trzyma rękę na pulsie „Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK nadal będzie monitorował reakcje platformy na przesłane zgłoszenia” – dodaje.
