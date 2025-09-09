Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Hiszpania rozważa bojkot Konkursu Piosenki Eurowizji 2026?

Jakie były reakcje Izraela na wypowiedzi hiszpańskich polityków dotyczące Strefy Gazy?

Dlaczego Europejska Unia Nadawców przedłużyła termin na wycofanie się z konkursu?

Hiszpański minister kultury (od 2023 r.) i kataloński lewicowy polityk Ernest Urtasun zapowiedział, że Hiszpania wycofa się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z powodu działań wojskowych w Strefie Gazy w trakcie trwającej wojny Izraela z Hamasem.

Hiszpania nie chce występować w konkursie Eurowizji razem z Izraelem

W poniedziałkowym (8 września) programie „La Hora de La 1” w kanale TVE, Urtasun zakwestionował udział Izraela w konkursie i podkreślił, że Hiszpania już wnioskowała o jego wykluczenie. Stwierdził wyraźnie: - Jeśli to się nie stanie, trzeba będzie podjąć odpowiednie środki.

– Nie sądzę, żebyśmy mogli normalizować udział Izraela w imprezach międzynarodowych, jakby nic się nie działo. Wydarzenia takie jak Eurowizja czy Vuelta a España są promocją kraju. W przypadku Eurowizji nie uczestniczy w nich pojedynczy artysta, ale ktoś, kto występuje w imieniu obywateli tego kraju – dodał.

Komentarz Urtasuna na temat kolarskiego wyścigu Vuelta a España pojawił się po kilku demonstracjach podczas 11. etapu wyścigu, który zakończył się przedwcześnie z powodu protestów przeciwko drużynie kolarskiej Israel-Premier Tech.