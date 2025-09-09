Aktualizacja: 09.09.2025 11:11 Publikacja: 09.09.2025 10:44
Izraelska piosenkarka Yuval Raphael, uczestniczka Konkursu Eurowizji 2025
Foto: PAP/EPA
Hiszpański minister kultury (od 2023 r.) i kataloński lewicowy polityk Ernest Urtasun zapowiedział, że Hiszpania wycofa się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z powodu działań wojskowych w Strefie Gazy w trakcie trwającej wojny Izraela z Hamasem.
W poniedziałkowym (8 września) programie „La Hora de La 1” w kanale TVE, Urtasun zakwestionował udział Izraela w konkursie i podkreślił, że Hiszpania już wnioskowała o jego wykluczenie. Stwierdził wyraźnie: - Jeśli to się nie stanie, trzeba będzie podjąć odpowiednie środki.
– Nie sądzę, żebyśmy mogli normalizować udział Izraela w imprezach międzynarodowych, jakby nic się nie działo. Wydarzenia takie jak Eurowizja czy Vuelta a España są promocją kraju. W przypadku Eurowizji nie uczestniczy w nich pojedynczy artysta, ale ktoś, kto występuje w imieniu obywateli tego kraju – dodał.
Komentarz Urtasuna na temat kolarskiego wyścigu Vuelta a España pojawił się po kilku demonstracjach podczas 11. etapu wyścigu, który zakończył się przedwcześnie z powodu protestów przeciwko drużynie kolarskiej Israel-Premier Tech.
Chociaż w sprawie Eurowizji ostateczna decyzja należy do hiszpańskiego nadawcy RTVE, Urtasun zasugerował, że Hiszpania mogłaby pójść w ślady Słowenii.
Ernest Urtasun, minister kultury Hiszpani
RTV Słowenia już zadeklarowała, że wycofa się z przyszłorocznego konkursu, jeśli Izrael będzie w stawce krajów biorących udział w konkursie. Stwierdziła to dyrektorka słoweńskiego nadawcy publicznego Ksenija Horvat. Oświadczyła ona, że stacja wielokrotnie kontaktowała się z Europejską Unią Nadawców EBU) w sprawie obiekcji dotyczących udziału Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2025 roku oraz przyszłorocznym konkursie.
– Wysłaliśmy kilka bardzo szczegółowych pytań i propozycji w sprawie Izraela – powiedziała Horvat. – W zeszłym roku zostaliśmy w zasadzie zignorowani. W tym roku jest zasadniczo tak samo. Dlatego uważamy, że nie będziemy mogli pojechać na Konkurs Piosenki Eurowizji. Jeśli nie uda nam się stworzyć odpowiedniego systemu uczestnictwa – nie będzie nas tam – dodała.
Również zwycięzca zeszłorocznej Eurowizji, austriacki piosenkarz JJ, powiedział, że chce, aby Izrael został wykluczony z Eurowizji w przyszłym roku.
Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu.
Jest jeszcze inna kwestia. Hiszpański minister kultury Urtasun przypomniał, że w maju premier Hiszpanii Pedro Sánchez zaapelował do Europejskiej Unii Nadawców (EBU), która jest odpowiedzialna m.in. za transmisję Europejskich Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, o wykluczenie Izraela z tych ostatnich rozgrywek.
Urtasun, będący również rzecznikiem hiszpańskiej lewicowej koalicji Sumar, podkreślił, że potępianie „ludobójstwa” mającego miejsce w Strefie Gazy nie jest przejawem antysemityzmu i nazwał Izrael „rządem ludobójczym”.
To reakcja na decyzję ministra spraw zagranicznych Izraela: Gideon Saar ogłosił w poniedziałek rano sankcje wobec hiszpańskich polityków za ich „antyizraelskie i antysemickie” komentarze oraz „wspieranie terroryzmu i przemocy wobec Izraelczyków”. Hiszpania potępiła ten krok w wydanym oświadczeniu.
Ksenija Horvat, dyrektorka słoweńskiej TV
Jak przypominają hiszpańskie media, Konkurs Eurowizji jest obciążony napięciami politycznymi od czasu konkursu w Bazylei w 2025 roku. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wezwał wówczas Europejską Unię Nadawców (EBU) do wykluczenia Izraela, powołując się na precedens, jakim było wykluczenie Rosji po inwazji na Ukrainę.
Teraz, w obliczu narastających protestów społecznych i sugestii wielu nadawców o wycofaniu się z programu, Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 stoi w obliczu jednego z największych kryzysów w swojej historii. Europejska Unia Nadawców (EBU) przedłużyła już termin wycofania się z konkursu bez kary do grudnia, kiedy to Zgromadzenie Ogólne spodziewa się ostatecznej decyzji w sprawie udziału Izraela w konkursie.
Przed zeszłoroczną Eurowizją ponad 70 byłych uczestników, a także nadawcy publiczni z całego świata, zaapelowali do Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o wykluczenie Izraela z konkursu.
Po zakończeniu konkursu, w którym Izrael zajął drugie miejsce, hiszpańska telewizja RTVE zażądała audytu systemu głosowania, ponieważ Izrael był faworytem w głosowaniu powszechnym. Dyrektor konkursu i nadzorca wykonawczy EBU ds. Konkursu Piosenki Eurowizji zaprzeczyli oskarżeniom o jakiekolwiek sfałszowanie głosowania na korzyść Izraela.
