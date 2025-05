Justyna Steczkowska pomimo gorszych notowań u bukmacherów niż na przykład ukraiński zespół Ziferblat nie zafundowała polskim fanom Eurowizji takiego thrillera jak reprezentanci naszych sąsiadów, zmagających się z agresją Rosji.

Justyna Steczkowska awansuje z szóstego miejsca

Temu thrillerowi sprzyjała zaś nowa formuła prezentowania artystów awansujących z półfinału do finału Eurowizji w Bazylei po głosowaniu widzów.

Na ekranie widzieliśmy trójkę reprezentantów, z których awansował jeden. Justyna Steczkowska najpierw nie dostała przepustki do finału, ale ostatecznie była w stawce szósta. Wspomniani Ukraińcy z artrockową piosenką „Bird Of Pray” uzyskali awans dopiero w ostatniej odsłonie, na miejscu dziesiątym, co było sporym zaskoczeniem, ponieważ Ukraina w Eurowizji jest zazwyczaj notowana bardzo wysoko.

Potwierdzają to nowe zestawienia bukmacherskie: chociaż Ziferblat awansowali do finału na pozycji dziesiątej – są plasowani wyżej od Justyny Steczkowskiej – na miejscu trzynastym.