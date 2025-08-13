Propalestyńscy demonstranci zorganizowali swój protest w środę w położonym nad zatoką Morza Egejskiego portowym mieście Wolos (region Tesalia), gdzie zacumował statek wycieczkowy wiozący izraelskich turystów.

To kolejna taka demonstracja w ostatnich tygodniach, związana z obsługiwanym przez izraelskiego operatora Mano Maritime statkiem Crown Iris, który obecnie opływa Grecję. Według relacji mediów, demonstranci chcieli uniemożliwić Izraelczykom – wśród których mieli być izraelscy żołnierze – zejście z pokładu.

Protest przeciw wojnie prowadzonej przez Izrael. Interwencja policji

Policja powstrzymała protestujących, którzy rozwinęli flagi Palestyny i wznosili propalestyńskie okrzyki, m.in. „Wolna Palestyna!”. Funkcjonariusze oddziałów prewencji użyli granatów hukowych i gazu łzawiącego, demonstranci zostali rozpędzeni.

Miejscowe media przekazały, że izraelscy turyści zeszli ze statku i wsiedli do autobusów, a następnie udali się na wycieczkę, podczas której mieli zobaczyć górę Pelion oraz zwiedzić zespół klasztorów (tzw. Meteory) w Tesalii.