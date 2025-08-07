– Jeśli to nie jest ludobójstwo, to bardzo przypomina definicję używaną do wyrażania jego znaczenia – powiedziała w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla Politico Teresa Ribera – prawniczka, była wicepremier Hiszpanii, od 2024 r. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji.

– Widzimy, jak konkretna ludność jest atakowana, zabijana i skazywana na śmierć głodową – podkreśliła Ribera, która w KE jest drugą osobą po Ursuli von der Leyen. – Konkretna populacja jest zamknięta, pozbawiona domów – które są niszczone – pozbawiona jedzenia, wody i lekarstw – do których odcięto jej dostęp – i narażona na bombardowania i ostrzał, nawet gdy próbuje uzyskać pomoc humanitarną. Nie ma tu miejsca na człowieczeństwo, a świadkowie nie są wpuszczani – dodała.

Unia Europejska uważa, że Izrael łamie prawa człowieka

Jej słowa wykraczają poza oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej, która oskarżała Izrael o łamanie praw człowieka w Strefie Gazy, ale nie posunęła się do oskarżeń o ludobójstwo.

Izrael wielokrotnie odrzucał oskarżenia o to, że podczas prowadzonej przez siebie wojny w Strefie Gazy dopuszcza się ludobójstwa.