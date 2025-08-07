Aktualizacja: 07.08.2025 16:00 Publikacja: 07.08.2025 14:59
Zburzona przez Izrael Strefa Gazy widziana z pokładu niemieckiego samolotu zrzucającego pomoc humanitarną, fotografia z 6 sierpnia 2025 r.
Foto: PAP/EPA/SIMA DIAB
– Jeśli to nie jest ludobójstwo, to bardzo przypomina definicję używaną do wyrażania jego znaczenia – powiedziała w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla Politico Teresa Ribera – prawniczka, była wicepremier Hiszpanii, od 2024 r. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji.
– Widzimy, jak konkretna ludność jest atakowana, zabijana i skazywana na śmierć głodową – podkreśliła Ribera, która w KE jest drugą osobą po Ursuli von der Leyen. – Konkretna populacja jest zamknięta, pozbawiona domów – które są niszczone – pozbawiona jedzenia, wody i lekarstw – do których odcięto jej dostęp – i narażona na bombardowania i ostrzał, nawet gdy próbuje uzyskać pomoc humanitarną. Nie ma tu miejsca na człowieczeństwo, a świadkowie nie są wpuszczani – dodała.
Jej słowa wykraczają poza oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej, która oskarżała Izrael o łamanie praw człowieka w Strefie Gazy, ale nie posunęła się do oskarżeń o ludobójstwo.
Izrael wielokrotnie odrzucał oskarżenia o to, że podczas prowadzonej przez siebie wojny w Strefie Gazy dopuszcza się ludobójstwa.
W ubiegłym tygodniu, po tym jak państwa członkowskie UE apelowały o zwiększenie presji na Izrael w celu złagodzenia kryzysu humanitarnego w palestyńskiej enklawie, Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie dostępu Izraela do swego flagowego programu finansowania badań naukowych. Komisja stwierdziła przy tym, że Izrael naruszył klauzulę dotyczącą praw człowieka, zawartą w umowie regulującej jego stosunki z UE. „Poprzez interwencję w Strefie Gazy i wynikającą z niej katastrofę humanitarną, w tym śmierć tysięcy cywilów i gwałtowny wzrost liczby przypadków skrajnego niedożywienia, szczególnie wśród dzieci, Izrael narusza prawa człowieka i prawo humanitarne” – brzmiał tekst.
Zburzona przez wojsko Izraela Strefa Gazy, fotografia wykonana 1 sierpnia 2025 r. z pokładu hiszpańskiego samolotu, z którego zrzucono pomoc humanitarną
Foto: Spanish Defence Ministry/Handout via REUTERS
W trwającej od października 2023 r. wojnie w Strefie Gazy w wyniku działań Izraela zginęło co najmniej 61,1 tys. osób. Liczba ofiar może być znacznie większa – ciała części zabitych mogą być wciąż pod gruzami budynków, które armia izraelska konsekwentnie wyburza, zamieniając palestyńską enklawę w gruzy.
W ostatnim czasie z Palestyny codziennie napływają też doniesienia o ludziach umierających z głodu, w tym dzieciach. W czwartek poinformowano, że z niedożywienia zmarło dwoje dzieci, w tym dwuletnia dziewczynka. Strona palestyńska podała, że w ciągu ostatniej doby w wyniku działań Izraela w Gazie zginęło co najmniej 98 osób, w tym 51 szukających żywności, a ponad 600 zostało rannych.
Cytowany przez Al-Dżazirę działacz organizacji humanitarnych Amjad Shawa powiedział, że w Strefie Gazy co najmniej 200 tys. dzieci cierpi z powodu poważnego niedożywienia. Podkreślił też, że z powodu braku mleka modyfikowanego i suplementów diety wiele umiera, a ciężarne kobiety z powodu niedożywienia znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji.
Tymczasem według izraelskich mediów, premier Izraela Beniamin Netanjahu chce, by wojsko Izraela rozpoczęło nową operację w celu opanowania całości Strefy Gazy. Chodzi o okupację pozostałych 25 proc. obszaru strefy, która nie znajduje się obecnie pod bezpośrednią kontrolą armii państwa żydowskiego.
Nacjonaliści z rządu Netanjahu, jak minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir czy minister finansów Becalel Smotricz, stali członkowie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, domagają się aneksji części terytorium Strefy Gazy, wzywali też do anektowania Zachodniego Brzegu, gdzie żydowscy osadnicy prześladują palestyńską ludność.
Według sondażu z czerwca, przeprowadzonego przez założony przez profesora Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie ośrodek aChord Center, 64 proc. Izraelczyków uważa, że w Gazie „nie ma niewinnych”. Z kolei pod koniec maja izraelski dziennik „Haarec” podał, że według sondażu 82 proc. Izraelczyków popiera wyrzucenie Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Tego typu postulaty formułują też niektórzy izraelscy politycy, w tym członkowie władz.
Strefa Gazy - mapa operacji wojskowych i punktów dystrybucji pomocy humanitarnej
Foto: PAP
W niedawnym oświadczeniu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że Polska uznaje prawo Izraela do obrony oraz rozwoju w bezpiecznym otoczeniu w międzynarodowo uznanych granicach, nie akceptuje jednak liczby ofiar w Strefie Gazy zabitych przez siły izraelskie w deklarowanym przez nie dążeniu do wyeliminowania zdolności bojowych i organizacyjnych Hamasu. „Obowiązkiem Izraela, jako siły okupującej jest ochrona ludności cywilnej. Izrael tego obowiązku nie wypełnia” – stwierdził MSZ.
