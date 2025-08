Izraelskie MSZ wezwało ambasadora RP. Powodem wpis szefa rządu

Polskie MSZ wyraża sprzeciw wobec działań Izraela w Strefie Gazy

Wpis Donalda Tuska to nie niejedyna reakcja polskiego rządu na sytuację w Strefie Gazy. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym pisze, że „Polska uznaje prawo Izraela do obrony oraz rozwoju w bezpiecznym otoczeniu w międzynarodowo uznanych granicach. Nie akceptuje jednak liczby ofiar w Strefie Gazy zabitych przez siły izraelskie w deklarowanym przez nie dążeniu do wyeliminowania zdolności bojowych i organizacyjnych Hamasu”.

Dalej czytamy, że obowiązkiem Izraela, jako siły okupującej, jest ochrona ludności cywilnej, ale Izrael tego obowiązku nie wypełnia.

Jednocześnie MSZ podkreśla, że, uznając prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, bezwzględnie potępia akt terroru Hamasu i konsekwentnie wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więzionych do tej pory zakładników.

W Strefie Gazy Palestyńczycy giną w kolejkach po pomoc. I umierają z głodu

Ministerstwo zdrowia Gazy poinformowało w ostatnią sobotę, że w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu niedożywienia zmarło siedem osób, w tym jedno dziecko. W rezultacie łączna liczba ofiar śmiertelnych głodu od początku konfliktu w 2023 roku wzrosła do 169. Izraelskie wojsko strzela także do ludzi, którzy czekają w kolejkach na pomoc humanitarną.

Wojna rozpoczęła się, gdy terroryści z Hamasu wkroczyli do Izraela 7 października 2023 roku, zabijając 1200 osób i biorąc 251 zakładników z powrotem do Strefy Gazy. Natychmiastowy atak odwetowy Izraela na Strefę Gazy zamienił znaczną część enklawy w pustkowie, zabił ponad 60 000 Palestyńczyków, choć dane te mogą być znacznie zaniżone.