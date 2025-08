07:10 W nocy nad Rosją strącone zostały 24 drony

Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że 13 dronów strącono nad obwodem briańskim, 7 nad obwodem rostowskim i po 2 nad obwodami kałuskim i smoleńskim.

06:47 Szef BBN: Nie wydaje mi się, żeby w krótkiej perspektywie istniało ryzyko wybuchu konfliktu w Europie

Dziś Rosjanie są zaangażowani w wojnę w Ukrainie. Ona się nie skończy za miesiąc czy za pół roku. Nie wierzę w to. Dopóki nie zostaną podjęte rozmowy pokojowe i Rosjanie nie ustabilizują swoich struktur, nie widzę z ich strony zagrożenia pełnoskalową agresją - mówi gen. broni Dariusz Łukowski, odchodzący szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

06:40 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 r. Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 058 260 żołnierzy, 11 071 czołgów, 23 091 pojazdów opancerzonych, 31 081 zestawów artyleryjskich, 1 452 wyrzutnie rakiet, 1 203 zestawy przeciwlotnicze, 421 samolotów, 340 śmigłowców, 49 620 bezzałogowych statków powietrznych, 3 555 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 57 337 pojazdów (w tym cystern) i 3 935 jednostek sprzętu specjalnego.

06:10 Dwie osoby ranne w ataku drona na obwód zaporoski

Gubernator obwodu Iwan Fedorow poinformował, że w ataku drona ranni zostali 43-letnia kobieta i 49-letni mężczyzna.

05:35 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

W wyniku ataku doszło do pożaru podstacji energetycznej – podaje p.o. gubernatora obwodu rostowskiego Jurij Sliusar.

05:31 Donald Trump zarzuca Indiom, że kupują rosyjską ropę i nie dbają o to, ile osób jest zabijanych na Ukrainie

Prezydent USA zapowiada nałożenie na Indie ceł za to, że kraj ten finansuje wojnę Rosji na Ukrainie kupując rosyjską ropę.

04:46 Straż graniczna publikuje nagranie z ataku drona na Rosjan w obwodzie donieckim

Na nagraniu widać udany atak drona na wyrzutnię rakiet Grad.

04:42 W obwodzie czerniowieckim dwóch przemytników narkotyków stanie przed sądem za współpracę z Rosjanami

Jeden z podejrzanych ma 17 lat. Obaj mieli, na zlecenie Rosjan, przygotowywać zamach terrorystyczny. Mężczyźni, którzy wcześniej mieli zajmować się przemytem narkotyków – podaje prokuratura z obwodu czerniowieckiego. Na zlecenie Rosjan mieli przygotowywać zamach na funkcjonariuszy ukraińskich służb porządkowych. Rosjanie nawiązali z nimi kontakt za pośrednictwem komunikatora Telegram.

04:40 Prezydent Turcji odwiedzi Ukrainę

W najbliższych dniach do Kijowa przyjedzie na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego Recep Tayyip Erdoğan. Prezydenci Ukrainy i Turcji będą rozmawiać na temat ratyfikacji porozumienia o wolnym handlu i działaniach, które miałyby doprowadzić do ustanowienia sprawiedliwego pokoju.

04:38 Obwód sumski: Policyjni saperzy zabezpieczyli dron, który wylądował na dachu budynku

Policja z obwodu sumskiego podaje na swoim kanale w serwisie Telegram, że dron został zdjęty z dachu przez saperów i sprawdzony pod kątem ewentualnych materiałów wybuchowych, które mógł przenosić. Dron okazał się jednak nieuzbrojony.

04:31 Ukraińcy: W okupowanej części Donbasu brakuje wody

„Okupanci nie są w stanie i nie wykazują woli, by rozwiązać kwestie zaopatrzenia w wodę na okupowanych terenach wschodniej Ukrainy i ukrywają swój prawdziwy stosunek wobec mieszkańców tych ziem działaniami propagandowymi” - podaje ukraińskie Centrum do Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Strona ukraińska odnotowuje, że o „środkach zwiększających ilość wody” w okupowanej części Donbasu rozmawiał Władimir Putin i szef władz okupacyjnych obwodu donieckiego Denis Puszylin. „Głównym tematem spotkania była kwestia zaopatrzenia w wodę - w niektórych miejscowościach woda jest dostarczana przez kilka godzin, raz na cztery dni. W rzeczywistości na okupowanych terytoriach Donbasu mamy do czynienia z katastrofą humanitarną, której władze Rosji nie mogą już ukrywać” - podaje Centrum do Walki z Dezinformacją.

04:30 W nocy nad Rosją strącono 13 ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że od 22 w poniedziałek do północy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 12 dronów nad obwodem briańskim i jeden dron nad obwodem kałuskim.

04:26 Stały przedstawiciel USA przy NATO wyraża przekonanie, że sankcje wtórne są sposobem na zakończenie wojny na Ukrainie

- Oczywiście, nie może być rozwiązania problemu na polu walki: dyplomacja jest jedynym rozwiązaniem. I prezydent (Donald) Trump stwarza warunki, by Rosja usiadła przy stole negocjacyjnym – powiedział Matthew Whitaker w rozmowie z agencją Bloomberga. Zdaniem amerykańskiego dyplomaty„sankcje wtórne, które dotkną finansujących wojnę przez kupowanie rosyjskiej ropy - Chiny, Indie, Brazylię - są oczywistym krokiem, by to (wojnę) zatrzymać”.

04:24 Kilka dni temu Dmitrij Miedwiediew ostrzegał Donalda Trumpa przed wojną USA z Rosją. Jaki jest potencjał wojskowy obu krajów? (INFOGRAFIKA)

Potencjał wojskowy USA i Rosji Foto: PAP

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie 1258 dnia wojny na Ukrainie

Tak wyglądała sytuacja na froncie 1258 dnia wojny na Ukrainie Foto: PAP

