17:34 Zełenski mianował nowego dowódcę Sił Powietrznych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował generała porucznika Anatolija Krywonoszko dowódcą Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. „Siły Powietrzne to tysiące naszych ludzi – profesjonaliści, technicy, eksperci, wolontariusze – cała patriotyczna społeczność, która broni ukraińskiego nieba. Lotnictwo bojowe, wojska rakietowe przeciwlotnicze i wojska radiotechniczne – trzy filary bezpieczeństwa naszego nieba” – wskazał polityk na Telegramie.

17:07 Mężczyzna zginął w wyniku rosyjskiego nalotu na Chersoń

W dzielnicy Korabelnej w Chersoniu – w wyniku rosyjskiego nalotu – zginął mężczyzna – przekazał szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Ołeksandr Prokudin. Rosyjskie lotnictwo już trzeci dzień z rzędu ostrzeliwuje tę część miasta. Wczoraj jedna osoba została ranna.

16:58 Siły specjalne ukraińskiego wywiadu zlikwidowały rosyjskich żołnierzy w Donbasie

Wojskowi z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowali grupę rosyjskich żołnierzy, którzy w miejscowości Zełenyj Haj (obwód doniecki) robili sobie zdjęcia, by zameldować dowództwu o rzekomo „zdobytej” pozycji.

Rosjanie usiłują przedostać się w kierunku granicy z obwodem dniepropietrowskim, raportując o kolejnych „zwycięstwach”.

16:36 Ukraina o rosyjskiej dezinformacji

Rosyjska propaganda rozpowszechnia fałszywe informacje, jakoby Ukraina odmówiła przyjęcia około 90 swoich obywateli deportowanych z Rosji, którzy „utknęli” na przejściu granicznym Wierchnij Lars (granica z Gruzją) – stwierdziło na Telegramie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego, osoby te to byli więźniowie, nielegalnie przewożeni z okupowanych terytoriów. Po zakończeniu wyroków wypuszczono ich z dokumentami, które nie są ważne na granicy.

16:14 Obwód doniecki: Ugaszono pożar lasu, który wybuchł po rosyjskim ostrzale

Ukraińscy strażacy ugasili duży pożar lasu, który wybuchł w wyniku rosyjskiego ostrzału 29 lipca w rejonie Kramatorska (obwód doniecki) – poinformowała na Facebooku Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

15:54 Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na kapitanów rosyjskiej „Floty Cieni”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o nałożeniu sankcji przeciwko flocie tankowców wykorzystywanej przez Federację Rosyjską i kapitanom tych jednostek. - Dzisiaj odbyłem również spotkanie w sprawie naszej polityki sankcji. Przygotowano trzy pakiety sankcji, a pierwszy z nich został już dziś wdrożony. Sankcje wobec kapitanów rosyjskiej floty cieni. Zsynchronizujemy to wszystko, wszystkie te pakiety, z naszymi partnerami, aby presja zadziałała w większości jurysdykcji – poinformował Zełenski.

15:28 Informacja operacyjna ukraińskiego Sztabu Generalnego. 116 starć na froncie

Od początku dnia do godziny 16:00 czasu ukraińskiego (15:00 czasu polskiego) na froncie doszło do 116 starć bojowych – poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

15:20 Władysław Wołoszyn: Siły ukraińskie starają się odzyskać pozycje w Kamieńsku

Ukraińscy żołnierze próbują odzyskać utracone pozycje w Kamieńsku w obwodzie zaporoskim. Rzecznik Sił Obronnych Południowej Ukrainy Władysław Wołoszyn stwierdził, że choć Rosjanie znajdują się w Kamieńsku, to stacjonują tam również Siły Obronne Ukrainy, podkreślając, że ukraińscy żołnierze starają się odzyskać utracone pozycje w osadzie.

14:40 Ukraińskie Siły Powietrzne mają nowego dowódcę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował generała porucznika Anatolija Kriwonożkę dowódcą sił powietrznych, które od ponad roku pozostawały bez dowódcy.

13:52 Rosjanie zaatakowali w obwodzie sumskim. Nie ma rannych, są zniszczenia

Wojska rosyjskie zaatakowały infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim - poinformował Ołeh Hryhorow, szef obwodowej administracji wojskowej. Według wstępnych danych okupanci użyli drona wyposażonego w głowice bojowe – prawdopodobnie z dwoma pociskami. W wyniku uderzenia uszkodzonych zostało co najmniej 16 domów prywatnych. Według wstępnych danych nikt nie został ranny.

13:22 Gazociąg strategiczny w ogniu. Eksplozje w Rosji, Ukraina milczy

W obwodzie wołgogradzkim doszło do eksplozji odcinka gazociągu Azja Centralna – Centrum. Eksplozja tego trzeciego pod względem długości gazociągu świata zatrzymała jego pracę na czas nieokreślony i wstrzymała zasilanie kompleksu zbrojeniowego.

13:20 Deepstate: Rosjanie zbliżają się do czterech osiedli w obwodzie donieckim

Analitycy ukraińskiego projektu DeepState informują, że wojska rosyjskie zbliżyły się do czterech miejscowości w obwodzie donieckim: Torśke, Horichowe, Zełene Połe i Nowopil.

13:00 W Kijowie rosyjski dron zniszczył magazyn litewskiej organizacji pomocowej dla Ukrainy

W Kijowie, w wyniku zmasowanego ataku rosyjskiego w nocy 31 lipca, atak drona zniszczył magazyn litewskiej pomocy humanitarnej „Niebiescy/Żółci” dla Ukrainy - poinformowali przedstawiciele tej organizacji. Według nich, magazyn ten był jednym z kilku, które „Niebiescy/Żółci” wykorzystują do tymczasowego przechowywania pomocy humanitarnej z Litwy przed wysłaniem jej na front. W momencie ataku obiekt był niemal pusty – przechowywano tam jedynie środki ochrony osobistej dla pracowników i medyków.

12:44 Zełenski: Jest umowa z Rosją o wymianie 1200 osób

Prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umerowem oświadczył, że zawarto porozumienie z Rosjanami w sprawie wymiany 1200 osób, a prace nad listami trwają.

11:48 Rosjanie po raz drugi zaatakowali samolotami most w Chersoniu

Rosyjskie samoloty w niedzielę ponownie uderzyły w most drogowy w Chersoniu - poinformował szef Obwodowej Administracji Wojskowej Aleksandr Prokudin. Również w sobotę wieczorem Rosjanie ostrzelali ten most.

11:36 Podejrzany o sabotaż Ukrainiec z Sopotu pod lupą ABW. Sprawdzany wątek rosyjski

36-letni Ukrainiec Ihor H. został zatrzymany i aresztowany za sabotaż infrastruktury wodociągowej w Sopocie, a jego działania – w tym kradzież dowodu osobistego i wcześniejsze uszkodzenia innych obiektów – mogą wskazywać na działalność inspirowaną przez rosyjskie służby. Sprawą zajęła się ABW, która bada, czy był to element szerszej kampanii sabotażowej mającej siać panikę i niechęć wobec Ukraińców. H. częściowo przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia uznano za nielogiczne i 12 sierpnia zostanie poddany badaniom psychiatrycznym.

11:22 OPEC+ kończy cięcia i zwiększa wydobycie ropy. USA naciska, Indie wstrzymują zakupy z Rosji

OPEC+ znów zwiększy produkcję ropy. Decyzja ma zapaść jeszcze w niedzielę, w odpowiedzi na naciski Stanów Zjednoczonych, które chcą, aby Indie zaprzestały kupowania rosyjskiej ropy.

10:35 Siły Powietrzne Ukrainy: Minionej nocy Rosja zaatakowała 76 dronami

W nocy z 2 na 3 sierpnia rosyjskie wojsko przeprowadziło atak przy użyciu 83 jednostek szturmowych – 76 bezzałogowych statków powietrznych, rakiety balistycznej Iskander-M, pięciu przeciwlotniczych pocisków kierowanych S-300/S-400 oraz pocisku manewrującego Ch-22 – poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. Według wojska zestrzelono lub zneutralizowano 60 bezzałogowych statków powietrznych i rakietę Iskander-M.

10:08 Ukraiński wywiad publikuje dokumentację dotyczącą najnowszego rosyjskiego okrętu podwodnego

Ukraiński Główny Zarządu Wywiadu (HUR) twierdzi, że pozyskał wewnętrzną dokumentację dotyczącą najnowszego rosyjskiego strategicznego okrętu podwodnego o napędzie atomowym K-555 „Książę Pożarski”, należącego do 31. Dywizji Okrętów Podwodnych Floty Północnej. Okręt wszedł do służby 24 lipca 2025 roku. Stacjonuje w bazie w obwodzie murmańskim. Jak podał HUR, wśród zdobytych dokumentów są m.in. wykazy członków załogi, zawierające dane o stanowiskach, kwalifikacjach i poziomie wyszkolenia, instrukcje bojowe dla załogi, schemat walki okrętu i struktura organizacyjna, obowiązująca personel jednostki.

09:54 Nocny atak na obwód charkowski. Szef administracji podaje bilans strat

W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie ostrzelały cele cywilne w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow poinformował, że w „Czuhujewie i Bałaklii słychać było eksplozje, a w wyniku ataków wroga zapaliły się domy prywatne”.

09:20 ISW: Kreml nie jest zainteresowany kompromisem

Kreml nie jest zainteresowany żadnym kompromisem w procesie negocjacji, chyba że oznaczałoby to kapitulację Ukrainy - ocenili w najnowszym raporcie analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW). W raporcie powołano się na oświadczenia ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, spójnych z wypowiedziami Władimira Putina. Ławrow zarzucił stronie ukraińskiej hamowanie procesu negocjacji i zarzucił prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że stale zmienia warunki rozpoczęcia negocjacji i zawieszenia broni. Ławrow powtórzył też zaangażowanie Rosji w realizację jej długoterminowych celów militarnych na Ukrainie i zaznaczył, że każde potencjalne porozumienie pokojowe musi „uwzględniać główne przyczyny” wojny. ISW ocenia, że prowokacyjna retoryka Rosji ma podważyć jedność USA i Europy w sprawie Ukrainy,

08:35 Nocny atak rakietowy na Mikołajów. Trwa akcja ratownicza

Wojska rosyjskie przeprowadziły w nocy z soboty na niedzielę atak rakietowy na osiedle mieszkaniowe w Mikołajowie. Do szpitala trafiły trzy osoby, a akcja ratownicza trwa. Po ataku w mieście wybuchł pożar, z którym nadal walczą strażacy. Szef mikołajowskiej obwodowej administracji wojskowej Witalij Kim poinformował, że do szpitala trafiły trzy osoby, a kilku innym rannym pomoc została udzielona na miejscu.

08:25 Dym i eksplozje w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Zespół Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zarejestrował w sobotę eksplozje i dym wydobywający się z jednego z obiektów pomocniczych w pobliżu okupowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy – podała agencja Ukrinform. Według informacji dyrektora generalnego MAEA Rafaela Grossiego, cytowanego przez ukraińską agencję, obiekt był ostrzeliwany przez artylerię i drony. - Ponownie apeluję o maksymalną powściągliwość wojskową w pobliżu obiektów jądrowych, aby zapobiec ryzyku awarii - oświadczył Grossi. Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, od początku marca 2022 roku jest pod kontrolą sił rosyjskich. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.

08:13 Poranna informacja operacyjna ukraińskiego Sztabu Generalnego

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 138 starć bojowych. Armia rosyjska przeprowadziła ponad 5600 ostrzałów, zrzuciła 140 bomb lotniczych i użyła 4482 dronów kamikadze – poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:06 Rosjanie twierdzą, że zneutralizowali 93 drony

Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała w ciągu nocy 93 ukraińskie drony. Według rosyjskiego resortu, najwięcej dronów zestrzelono nad Morzem Czarnym – 60. Według komunikatu 18 dronów zniszczono nad obwodem woroneskim, 7 nad obwodem biełgorodzkim, 3 nad obwodem briańskim, 2 nad obwodem kurskim oraz po jednym nad obwodem niżnonowogrodzkim, obwodem krasnodarskim i nad Krymem.

08:02 W czerwcu Rosja użyła rekordowej liczby dronów

Rosja znacząco nasiliła ataki dronami na Ukrainę – w czerwcu 2025 roku wystrzeliła rekordowe 6 129 dronów typu Shahed, co oznacza olbrzymi wzrost w porównaniu z 423 dronami użytymi w lipcu 2024 roku – wylicza portal Kyiv Independent. Ukraińskie siły powietrzne szacują, że rzeczywista liczba może być jeszcze wyższa, a zdolności Rosji pozwalają dziś na przeprowadzanie w ciągu jednej nocy takiej liczby ataków, jaka wcześniej była rozłożona na cały miesiąc. W nocy z 9 lipca odnotowano dzienny rekord – 728 dronów, których celem były miasta zachodniej Ukrainy; zginęło wtedy 6 cywilów, a 39 zostało rannych.

Rosja wykorzystuje mieszankę importowanych irańskich Shahedów, ich rosyjskich kopii Geran oraz nowego modelu Harpia-A1 z chińskimi komponentami, a także tanich dronów pozorowanych („Gerberów”), które nie niosą ładunku, lecz mają zmylić obronę powietrzną. Dane nie obejmują użycia dronów taktycznych, np. typu Lancet, na linii frontu.

Po ataku na Kijów 31 lipca, w którym zginęło co najmniej 31 osób, wielu mieszkańców opisywało to doświadczenie jako apokaliptyczne. Prezydent Zełenski poinformował, że od 2022 roku Rosja użyła już ok. tys. Shahedów, z czego aż 10 proc. tylko w czerwcu 2025, a ukraiński MSZ podkreślił, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy tylko dwa dni minęły bez rosyjskiego ostrzału rakietowego lub dronowego.

07:42 Zachar Prilepin – głos nowego rosyjskiego nacjonalizmu

Artykuł Piotra Skwiecińskiego w „Plusie Minusie” przedstawia postać Zachara Prilepina – rosyjskiego pisarza, nacjonalisty i żołnierza, który w ostatnich latach stał się jedną z twarzy rosyjskiego imperializmu. Prilepin, autor uznany literacko, jednocześnie popiera agresywną politykę Kremla i był aktywnym uczestnikiem wojny w Donbasie, a także krytykiem Zachodu i ukraińskiej państwowości. Choć jego twórczość bywa nagradzana, jego ideologiczne zaangażowanie i rola propagandowa budzą kontrowersje. Skwieciński pokazuje go jako symbol rosyjskiego nacjonalizmu nowego typu, który wyrósł z frustracji upadkiem imperium, a jednocześnie szuka natchnienia w wojnie, przemocy i dumie narodowej.

Autor zwraca uwagę, że rosyjscy nacjonaliści, tacy jak Prilepin, traktują wojnę jako duchowe oczyszczenie i narzędzie odbudowy tożsamości, a sam Prilepin jawi się jako literacki prorok nowego imperializmu. Choć przeżył zamach, w którym zginął jego ochroniarz, nie wycofał się z życia publicznego i nadal głosi potrzebę „czystki” i radykalnego odrodzenia Rosji.

07:22 Atak dronów na Soczi. Płonie lotnisko

W wyniku ukraińskiego ataku dronowego na lotnisko w Soczi doszło do pożaru magazynu paliwa, z którym walczy ponad 120 strażaków; wstrzymano wszystkie loty, a skala zniszczeń nadal jest oceniana. Według władz rosyjskich drony uderzyły także w cele w Woroneżu.

Rosja przyznaje, że od początku wojny Ukraina wielokrotnie atakowała obiekty paliwowe, m.in. rafinerie w Nowokujbyszewsku i miejscowości Sirius. Służby ostrzegają, że zagrożenie kolejnymi nalotami dronów pozostaje wysokie.

07:00 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 900 żołnierzy oraz m.in. 43 systemy artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:43 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1256. dniu wojny

Wydarzenia z 1256. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.