- Ktoś będzie winny, jeśli pozostali przy życiu zakładnicy nie wrócą do Izraela żywi – powiedział Witkoff. Zapewnił też, że Stany Zjednoczone „pociągną Hamas do odpowiedzialności za wszelkie złe czyny z ich strony” oraz „zrobią to, co słuszne dla mieszkańców Gazy”. - Mamy plan zakończenia wojny i sprowadzenia wszystkich do domu – dodał.

Daleko od porozumienia

Szef sztabu Sił Obronnych Izraela (IDF), generał broni Eyal Zamir, powiedział w piątek, że walki w Strefie Gazy będą kontynuowane „bez wytchnienia”, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zakładników.

Tymczasem Hamas odrzuca jeden z podstawowych warunków, jakie stawia mu Izrael - rozbrojenie formacji i oddanie władzy. Przedstawiciele Hamasu w oświadczeniu stwierdzili, że organizacja nie może zrzec się prawa do „zbrojnego oporu”, dopóki nie zostanie utworzone „niepodległe, w pełni suwerenne państwo palestyńskie ze stolicą w Jerozolimie”.

W zeszłym miesiącu kilka europejskich państw, w tym Francja i Wielka Brytania zapowiedziały uznanie państwa palestyńskiego. Francja zapowiedziała ten krok na wrzesień, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wielka Brytania uzależnia go od porozumienia w sprawie zakładników. Do tych państw dołączają kolejne.

Pod koniec lipca kraje Ligi Arabskiej, w tym Arabia Saudyjska, Egipt, Katar, Jordania, a także Turcja i Unia Europejska, podpisały deklarację potępiającą atak Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Kraje Ligi Arabskie zrobiły to po raz pierwszy w historii.