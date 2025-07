Apel agencji informacyjnych ws. Gazy. "Nikt z nas nie pamięta kolegów umierających z głodu"

Agencje zauważają, że dziennikarze zwykle doświadczają wielu niedostatków i trudności w strefach wojennych, ale teraz do tych zagrożeń dołączył głód. „Ponownie apelujemy do władz Izraela o umożliwienie dziennikarzom wjazdu i wyjazdu z Gazy. Konieczne jest, aby odpowiednie zapasy żywności dotarły do tamtejszej ludności” - piszą agencje.

Agencje prasowe od miesięcy apelują do władz Izraela o umożliwienie dziennikarzom swobodnego przemieszczania się do i z Gazy, ale w ostatnich tygodniach prośby te stały się jeszcze bardziej desperackie ze względu na obawy dotyczące stanu zdrowia niektórych osób, które próbowały relacjonować konflikt.

AFP: Nikt z nas nie pamięta, żeby kiedykolwiek widział kolegów umierających z głodu

Wcześniej w tym tygodniu agencja AFP zwróciła się do Izraela z prośbą o natychmiastową ewakuację swoich niezależnych współpracowników i ich rodzin ze Strefy Gazy. Agencja ostrzegła, że ci współpracownicy mają trudności z pracą z powodu groźby śmierci głodowej.

Komitet Redakcyjny Agence France-Presse wystosował oświadczenie, w którym pisze, że przebieg wydarzeń w Strefie Gazy relacjonuje dla agencji jeden dziennikarz i dziewięciu fotografów. Mimo że otrzymują miesięczne wynagrodzenie od AFP, nie wystarcza ono już nawet na jedzenie, a ceny są nadzwyczaj wysokie. System bankowy się załamał, a wymiana pieniędzy przez aplikacje bankowe wiąże się z prowizją sięgającą 40 proc.