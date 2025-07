Według danych strony palestyńskiej od początku izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy z powodu niedożywienia umarło co najmniej 71 dzieci, a u 60 tys. dzieci da się zaobserwować objawy niedożywienia. Tylko w niedzielę na terenie całej Strefy Gazy z głodu miało umrzeć 18 osób.

Strefa Gazy: Ojcowie wychodzą ze schronień wczesnym rankiem, by nie słyszeć pytań dzieci o jedzenie

Reuters cytuje rozmowy z mieszkańcami Strefy Gazy, przeprowadzone za pośrednictwem internetowych komunikatorów, z których wynika, że rozmówcy w ciągu 24 godzin jedli najwyżej jeden posiłek. – Jako ojciec budzę się wcześnie rano i zaczynam szukać żywności, choćby bochenka chleba, dla moich pięciorga dzieci, ale wszystko na próżno – mówi Zian, palestyński pielęgniarz. – Ci którzy nie zginą od bomb, umrą z głodu. Chcemy, by ta wojna się skończyła teraz, by doszło do rozejmu, choćby na dwa miesiące – dodaje. Inni rozmówcy Reutera mówią o osobach mdlejących z głodu na ulicach i ojcach rodzin, którzy wychodzą ze swoich schronień przed obudzeniem się dzieci, by nie słyszeć pytań o jedzenie.

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) domaga się, by Izrael zaczął wpuszczać większą liczbę ciężarówek z pomocą do Strefy Gazy. UNRWA podkreśla, że dysponuje żywnością, która pozwoliłaby wykarmić wszystkich mieszkańców Strefy Gazy przez trzy miesiące, ale Izrael nie pozwala na jej dostarczenie. Tymczasem izraelska armia zapewnia, że „postrzega dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy jako sprawę największej wagi i stara się umożliwić wjechanie pomocy w koordynacji ze społecznością międzynarodową”.

Do Strefy Gazy dociera zbyt mało pomocy humanitarnej, by wykarmić głodujących Palestyńczyków Foto: REUTERS

Papież Leon XIV wezwał do zakończenia „barbarzyństw wojny”, gdy mówił o bólu, jaki odczuwa w związku z izraelskim atakiem na jedyny kościół katolicki w Gazie (do ataku doszło 17 lipca).