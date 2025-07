Po drugie, to kwestia wyzwań demograficznych Polski. Skutkują one trudnościami firm w znalezieniu wykwalifikowanych „rąk do pracy”, a to z kolei, w połączeniu z wyraźnym wzrostem kosztów pracy w ostatnich latach, skłania biznes do poszukiwania sposobów na poprawę produktywności obecnych czynników produkcji oraz śmielszy zwrot ku automatyzacji, robotyzacji czy sztucznej inteligencji tam, gdzie to możliwe.

Po trzecie, mimo wszystko mamy też do czynienia ze słabszym popytem na pracę, co jest tłumaczone m.in. spadkiem rentowności firm, wciąż stagnacyjnymi danymi z Niemiec czy globalną niepewnością w handlu, związaną z polityką celną USA. Dane Grant Thornton sprzed kilku dni sugerują, że firmy ograniczają rekrutację. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności sugeruje spadek liczby przepracowanych godzin, a wyliczany przez NBP indeks niepełnego wykorzystania czynnika pracy rośnie nieprzerwanie od półtora roku sugerując, że część pracowników nie pracuje tyle, ile by chciała. To wskazuje na tzw. chomikowanie zatrudnienia, czyli cięcie części pracowników wymiaru etatów. Warto tu natomiast zauważyć, że względem maja w czerwcu przybyło około 2 tys. etatów.

Czynnikiem, który również może rzutować na statystyki zatrudnienia, może być przepływ części pracowników z etatów na inne formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne, jednoosobowe działalności gospodarcze).

Nadzieje na poprawę popytu na pracowników ekonomiści widzą w solidnym ożywieniu gospodarczym w Polsce w latach 2025-2026 (z realnym tempem wzrostu w okolicach 3,5 proc. rocznie), napędzanym m.in. przez inwestycje infrastrukturalne i prośrodowiskowe.