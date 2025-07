Nawet świetne CV nie wystarczy dziś, by zostać szefem

Co trzeci z badanych pracodawców wśród braków widocznych u kandydatów na wysokie stanowiska wskazuje niewystarczający poziom decyzyjności, czyli tendencję do współdzielenia odpowiedzialności za decyzję z innymi menedżerami. Można to mniej elegancko nazwać zrzucaniem odpowiedzialności za trudne decyzje na innych).

Ponad jedna czwarta firm narzeka z kolei na brak umiejętności strategicznych u kandydatów na top menedżerów a co czwarty pracodawca podkreśla trudności ze stosowaniem uzasadnionych analogii w rozwiązywaniu przypadków biznesowych. Wśród innych rzadziej wskazywanych deficytów kompetencyjnych znalazł się m.in. brak doświadczenia kandydata w podobnej branży lub na podobnym stanowisku, brak odpowiednich kompetencji miękkich czy umiejętności zarządzania rozproszonym zespołem.

- W kontekście rosnącego umiędzynarodowienia firm oraz popularności pracy zdalnej bądź hybrydowej coraz ważniejszą kompetencją staje się efektywne zarządzanie zdalnym zespołem oraz umiejętność budowania zaangażowania pracowników mimo ograniczonego kontaktu bezpośredniego – wyjaśnia Artur Migoń.