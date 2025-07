Zaś wśród tych, którzy w większym stopniu opierają się na kompetencjach pracowników, są przedstawiciele przedsiębiorstw z sektora dóbr i usług konsumpcyjnych (49 proc.). Oni najczęściej wskazali, że nie da się zastąpić człowieka automatem przy obsłudze klienta. Rzadziej podobną opinię mają firmy z branży energetycznej i usług komunalnych (30 proc.) oraz transportu, logistyki i motoryzacji (30 proc.).

Najczęściej opinia o tym, że przy zarządzaniu zespołem AI nie zastąpi człowieka pojawia się w sektorze IT (54 proc.), najrzadziej natomiast wśród przedstawicieli usług komunikacyjnych (12 proc.).

Niemal połowa pracodawców z branży IT (49 proc.) uważa myślenie strategiczne za kompetencję, przy której udział AI będzie cząstkowy. Myśli tak jedynie 14 proc. firm działających w sektorze opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych.

Pracowników rekrutuje człowiek czy automat?

Rekrutacja to jedna z działalności firm, w których wdrożenie technologii opartych na sztucznej inteligencji jest na zaawansowanym poziomie. Badania wskazują, że 47 proc. pracodawców w Polsce i 53 proc. w świecie korzysta z narzędzi AI w procesach rekrutacji i wdrażania nowych pracowników. W Polsce w co szóstej firmie w większości procesów rekrutacyjnych wykorzystywana jest nowoczesna technologia, w ok. 30 proc. niektóre elementy rekrutacji są wspierane przez technologie, a jedna czwarta (26 proc.) planuje wprowadzić takie rozwiązania w ciągu roku. Zaś w pełni na AI zamierza oprzeć rekrutację w ciągu trzech lat 11 proc. badanych, a 10 proc. w ogóle nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania.

– Sztuczna inteligencja coraz mocniej wspiera procesy rekrutacyjne i onboardingowe, od selekcji CV, przez analizę dopasowania kandydatów, po testy kompetencji i asystentów onboardingowych. Nie oznacza to jednak wykluczenia człowieka, kluczowe pozostają kompetencje rekruterów w analizie danych, ocenie potencjału i miękkich aspektów – tłumaczy w raporcie Anna Nowakowska, Team Manager Experis Perm. – AI nie zastąpi empatii i kontekstu biznesowego. Kandydaci również coraz częściej korzystają z AI np. do tworzenia CV oraz przygotowania do rozmów, co może świadczyć o ich innowacyjności i gotowości do pracy z nowymi technologiami – dodaje.