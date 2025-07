Rzecznik Allegro podaje, że firma już dziś dostrzega rosnącą rolę rozwiązań AI w procesie zakupowym. – Dlatego rozwijamy m.in. tzw. Allegrowych agentów – narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które będą wspierać użytkowników w znajdowaniu i dobieraniu produktów. To przyszłość zakupów, na którą jesteśmy gotowi i w którą aktywnie inwestujemy – wyjaśnia. – Co ciekawe, dziś ten ruch jest dosłownie śladowy, ale wiemy, że to się zmieni i nawet sami chcemy to kreować. Jesteśmy bardzo zainteresowani i otwarci na rozwiązania takie jak to „tiktokowe” – dodaje Marcin Gruszka.