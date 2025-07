Deregulacja: UKE chce zdjąć ostatnie obowiązki Orange Polska na rynku internetu

Z formalnego punktu widzenia chodzi o zniesienie obowiązków ciążących na Orange Polska jako operatora o znaczącej pozycji na dwóch rynkach: 3a (hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, inaczej BSA – rynek bitstream access) i 3b (hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego – inaczej LLU, local loop unbundling).

Decyzje urzędu narzucone telekomunikacyjnemu gigantowi pierwotnie w 2007 i 2011 r. oznaczały nie tylko, że musi zapewnić łącza konkurentom, ale także, że musi to robić po określonych specjalną metodą cenach. Gdy decyzje UKE wejdą w życie, będzie mógł je kreować dowolnie. Zyskuje więc elastyczność w walce z konkurentami (może obniżać ceny detaliczne) i w ustalaniu zasad biznesowej współpracy (może zaproponować wyższe ceny w nowych umowach).

Jakie znaczenie dla Orange Polska ma propozycja deregulacji na rynkach BSA i LLU?

– Propozycja prezesa UKE jest ważna zarówno biznesowo, jak i symbolicznie dla Orange Polska. To koniec pewnej epoki. Nie ma żadnego powodu, żeby utrzymywać regulacje odzwierciedlające sytuację rynkową sprzed dekady. Koszty obowiązków wynikających z tych regulacji są istotne z punktu widzenia Orange, a korzyści rynkowych z ich tytułu nie ma żadnych od dawna. Dla nikogo. Generują też koszty operacyjne po stronie UKE, które ma przecież wiele nowych wyzwań przed sobą – komentuje dla nas Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska.

Prezes UKE: podejście postulowane przez operatorów zyskuje moją aprobatę

– Debata na temat przyszłości europejskiej konkurencyjności coraz częściej koncentruje się na zagadnieniu deregulacji. Zarówno w raporcie Enrico Letty, jak i w przygotowanej analizie Mario Draghiego, rynek telekomunikacyjny jest przedstawiany jako podręcznikowy przykład sektora obciążonego nadmiarem przepisów, co hamuje jego potencjał inwestycyjny i innowacyjność. Echa tej dyskusji docierają również do Polski, gdzie postulaty uproszczenia prawa znajdują zwolenników w środowisku biznesowym, czego wyrazem jest chociażby inicjatywa „sprawdzaMY” Rafała Brzoski, skupiona na walce z barierami administracyjnymi – czytamy we wpisie prezesa UKE.