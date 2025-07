Julia Swyrydenko – Twardy negocjator czy posłuszny wykonawca

Po kilku miesiącach dostała jednak propozycję pracy w Kijowie, jako ósma wiceminister gospodarki. Omal nie spóźniła się na decydującą rozmowę, bo jadąc samochodem do ministerstwa utknęła w ogromnym korku w centrum stolicy spowodowanym demonstracją przeciw występom zwierząt w cyrku.

Z ministerstwa przeszła do pracy w administracji prezydenta, ale już nie Poroszenki, lecz Wołodymyra Zełenskiego. Jej szefem został wszechwładny obecnie Andrij Jermak. – Obecne mianowanie jej na premiera oznacza, że administracja prezydenta całkowicie zdominowała władzę wykonawczą w kraju – sądzi jeden z kijowskich dziennikarzy.

Jednocześnie jednak obecna premier była kluczowym politykiem ukraińskim we wszystkich rozmowach z Komisją Europejską, dzięki czemu ma dobre kontakty z urzędnikami unijnymi. Ale też amerykańskimi, bo właśnie ona negocjowała ukraińsko-amerykańskie porozumienie o minerałach ziem rzadkich. To dzięki niej z amerykańskiego projektu tego dokumentu zniknęły zapisy dające USA całkowitą kontrolę nad przedsięwzięciem. Ci, którzy ją znają, podkreślają jej „miękką siłę”, umiejętność rozładowywania napięcia w negocjacjach, szybkiej zmiany tematu dyskusji, ale i nieustępliwość w dążeniu do celu.

– Nie bądźcie naiwni. Jeśli ona byłaby tylko wykonawcą i na nic nie miała wpływu, nie brano by jej pod uwagę przy nominacji na premiera. Tam słabi nie przeżywają. Ona umie walczyć – mówi jeden z urzędników administracji prezydenta.