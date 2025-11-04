Reklama
Wraca głośny temat obowiązkowych badań myśliwych. Jest skarga do Komisji Europejskiej

Brak obowiązku okresowych badań lekarskich myśliwych narusza prawo unijne - uważa Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które złożyło w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej.

Publikacja: 04.11.2025 17:21

W Polsce jest około 130 tys. myśliwych.

W Polsce jest około 130 tys. myśliwych.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Organizacja wskazuje, iż zgodnie z polskim prawem wszystkie rodzaje broni do celów łowieckich objęte są systemem pozwoleń na broń, co oznacza, że Polska pozostaje zobowiązana do wdrożenia pełnych wymogów dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Tymczasem obowiązujące prawo nie przewiduje żadnego systemu monitorowania spełniania warunków zdrowotnych i psychologicznych przez osoby posiadające pozwolenie na broń do celów łowieckich. 

Obowiązek dla myśliwych zniesiony przed wejściem w życie. Prawniczka: to klasyczne obejście przepisów

– Trzeba pamiętać, że to, czy myśliwy i inni posiadacze broni w ramach zachowania pozwoleń na broń podlegają okresowym badaniom czy nie, to nie swobodny wybór polskiego prawodawcy, lecz standard wynikający z prawa europejskiego. Obowiązuje nas dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Jej art. 6 ust. 2 nie pozostawia żadnych wątpliwości, że każde państwo członkowskie ma gwarantować realny monitoring w zakresie tego, czy przesłanki udzielonego pozwolenia na broń, pozostają spełnione – wskazuje Karolina Kuszlewicz, adwokat współpracująca ze stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które złożyło skargę do Komisji Europejskiej. 

Prawniczka zwraca uwagę, że obowiązek okresowych badań myśliwych został wprowadzony ustawą z 2018 r., a następnie zniesiony inną ustawą w 2023 r., zanim obowiązek ten w ogóle wszedł w życie, w efekcie czego w praktyce myśliwi uniknęli poddania się tym badaniom. Zdaniem mec. Kuszlewicz było to klasyczne obejście przepisów unijnych.

Druga próba posłów Polski2050. Pokłosie tragicznych wydarzeń

Przypomnijmy, iż obecnie myśliwi przechodzą badania wyłącznie przy uzyskiwaniu pozwolenia na posiadanie broni. Dla porównania, obywatele uzyskujący pozwolenie na potrzeby ochrony osobistej i osoby pracujące w ochronie osób i mienia muszą ponawiać badania co 5 lat.

We wrześniu do Sejmu trafił projekt posłów Polski2050, który przewiduje wprowadzenie obowiązku okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla osób posiadających pozwolenia na posiadanie broni w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych. Zgodnie z projektem, takie osoby do ukończenia 70. roku życia będą przechodzić badania raz na 5 lat, a w wieku powyżej 70 lat – co 2 lata.

Projekt nowej ustawy to pokłosie tragicznych wydarzeń, do jakich doszło 16 sierpnia w miejscowości Młyniska (woj. lubelskie). Na pobliskim polu kukurydzy myśliwi namierzyli dzika i postanowili go upolować. Jeden z nich strzelił do mężczyzny, który wyszedł przed furtkę swojej posesji. Postrzelony mężczyzna zmarł na miejscu. Po tym wydarzeniu wróciła dyskusja o obowiązkowych, okresowych badaniach dla myśliwych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził wówczas, że wszyscy posiadacze broni powinni przechodzić okresowe badania. – Ja jestem jak najbardziej za badaniami. Dla wszystkich posiadaczy broni. Nie jestem za stygmatyzowaniem jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej. Wprowadźmy takie same reguły dla wszystkich posiadaczy broni – mówił 20 sierpnia wicepremier i minister obrony narodowej.

Jak pisaliśmy, jest to kolejna próba uregulowania kwestii obowiązkowych badań dla myśliwych przez partię Szymona Hołowni. Poprzednia zakończyła się fiaskiem. W styczniu Sejm już w pierwszym czytaniu głosami PSL, PiS, Konfederacji oraz Republikanów odrzucił projekt ustawy Polski 2050

Myśliwi: nie ma związku przyczynowo-skutkowego

Polski Związek Łowiecki, powołując się na analizę wypadków zaistniałych w związku z używaniem broni myśliwskiej, wskazuje, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między nimi a złym stanem zdrowia myśliwych. Jednocześnie w opinii do najnowszego projektu ustawy PZŁ przedstawił swoje statystyki. Wynika z nich, że do postrzelenia w trakcie polowania dochodzi raz na około 900 tys. polowań, do śmiertelnego wypadku na polowaniu dochodzi raz na ponad 2,5 miliony polowań, a do postrzelenia osoby postronnej dochodzi rzadziej niż raz na 6 milionów polowań.

Organizacja wskazuje, iż zgodnie z polskim prawem wszystkie rodzaje broni do celów łowieckich objęte są systemem pozwoleń na broń, co oznacza, że Polska pozostaje zobowiązana do wdrożenia pełnych wymogów dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Tymczasem obowiązujące prawo nie przewiduje żadnego systemu monitorowania spełniania warunków zdrowotnych i psychologicznych przez osoby posiadające pozwolenie na broń do celów łowieckich. 

Obowiązek dla myśliwych zniesiony przed wejściem w życie. Prawniczka: to klasyczne obejście przepisów

