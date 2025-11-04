Druga próba posłów Polski2050. Pokłosie tragicznych wydarzeń

Przypomnijmy, iż obecnie myśliwi przechodzą badania wyłącznie przy uzyskiwaniu pozwolenia na posiadanie broni. Dla porównania, obywatele uzyskujący pozwolenie na potrzeby ochrony osobistej i osoby pracujące w ochronie osób i mienia muszą ponawiać badania co 5 lat.

We wrześniu do Sejmu trafił projekt posłów Polski2050, który przewiduje wprowadzenie obowiązku okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla osób posiadających pozwolenia na posiadanie broni w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych. Zgodnie z projektem, takie osoby do ukończenia 70. roku życia będą przechodzić badania raz na 5 lat, a w wieku powyżej 70 lat – co 2 lata.

Projekt nowej ustawy to pokłosie tragicznych wydarzeń, do jakich doszło 16 sierpnia w miejscowości Młyniska (woj. lubelskie). Na pobliskim polu kukurydzy myśliwi namierzyli dzika i postanowili go upolować. Jeden z nich strzelił do mężczyzny, który wyszedł przed furtkę swojej posesji. Postrzelony mężczyzna zmarł na miejscu. Po tym wydarzeniu wróciła dyskusja o obowiązkowych, okresowych badaniach dla myśliwych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził wówczas, że wszyscy posiadacze broni powinni przechodzić okresowe badania. – Ja jestem jak najbardziej za badaniami. Dla wszystkich posiadaczy broni. Nie jestem za stygmatyzowaniem jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej. Wprowadźmy takie same reguły dla wszystkich posiadaczy broni – mówił 20 sierpnia wicepremier i minister obrony narodowej.

Jak pisaliśmy, jest to kolejna próba uregulowania kwestii obowiązkowych badań dla myśliwych przez partię Szymona Hołowni. Poprzednia zakończyła się fiaskiem. W styczniu Sejm już w pierwszym czytaniu głosami PSL, PiS, Konfederacji oraz Republikanów odrzucił projekt ustawy Polski 2050.

Myśliwi: nie ma związku przyczynowo-skutkowego

Polski Związek Łowiecki, powołując się na analizę wypadków zaistniałych w związku z używaniem broni myśliwskiej, wskazuje, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między nimi a złym stanem zdrowia myśliwych. Jednocześnie w opinii do najnowszego projektu ustawy PZŁ przedstawił swoje statystyki. Wynika z nich, że do postrzelenia w trakcie polowania dochodzi raz na około 900 tys. polowań, do śmiertelnego wypadku na polowaniu dochodzi raz na ponad 2,5 miliony polowań, a do postrzelenia osoby postronnej dochodzi rzadziej niż raz na 6 milionów polowań.