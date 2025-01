Badania lekarskie i psychologiczne dla myśliwych? Sejm przeciw, koalicja podzielona

- Jest ich dużo, media wciąż informują o kolejnych przypadkach. Oficjalnych statystyk nikt w Polsce nie prowadzi, konieczny byłby dostęp do akt spraw sądowych albo hospitalizacji, a to nie jest możliwe. W 2024 roku Fundacja Niech Żyją, korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, zapytała wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji m.in. o liczbę takich wypadków, ale nawet Policja nie dysponuje takimi danymi, ponieważ systemy statystyczne klasyfikują zdarzenia ze względu na kwalifikację prawną czynu, a nie ze względu na broń, jaka została użyta - mówi Izabela Kadłucka, psycholożka, prezeska Fundacji Niech Żyją!

Jak dodaje dzięki wymogowi badań lekarskich i psychologicznych Polacy mogliby się czuć bezpieczniej korzystając z przestrzeni publicznej – lasów, pól i łąk.

Myśliwi: wypadków niewiele, nie są związane ze stanem zdrowia

Polski Związek Łowiecki tłumaczy z kolei, że do postrzelenia w trakcie polowań dochodzi raz na około milion polowań, do śmiertelnego wypadku na polowaniu dochodzi raz na prawie trzy miliony polowań, a do postrzelenia osoby postronnej raz na ponad sześć milionów polowań. I przedstawia dane: w latach 2020-2023 odbyło się 19 103 124 polowań i odstrzałów sanitarnych, a w tym czasie doszło do 22 postrzeleń, w trakcie których ucierpiały trzy osoby postronne oraz dziewiętnastu uczestników polowania, a spośród tych osób zmarło siedem. PZŁ uważa, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między tymi zdarzeniami a złym stanem zdrowia myśliwego.

Posłanka Barbara Oliwiecka z Polski 2050 przypomina, że do regularnych badań jest zobowiązanych wiele grup zawodowych, jak chociażby kierowcy czy nawet pracownicy biurowi, którzy tylko okazyjnie jeżdżą samochodem w trakcie pracy. Jak podkreśliła, takie badania są potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa, więc myśliwi nie powinni się ich obawiać. Także poseł Polski 2050 Michał Gramatyka przypomniał, że kierowcy zawodowi mają regularnie badany wzrok. Prześmiewczo dodał, że Sejm zastanawia się, czy takie regularne badania powinny być obowiązkowe dla osób, które posługują się bronią palną.

Obecnie w Polsce jest ok. 133 tys. myśliwych, a w ostatnich latach pozwolenie na broń otrzymało ok. 15 tys. osób, zatem ok. 118 tys. osób w pierwszym roku po wejściu w życie ustawy miałoby wykonać badania, aby móc polować.