W odpowiedzi na te wyzwania firma De Heus opracowała Carbon Compass – narzędzie, które pozwala precyzyjnie określić emisję gazów cieplarnianych przypadających na kilogram mięsa, np. piersi czy skrzydełek z kurczaka.

Tomasz Gumola kierownik marketingu strategicznego i ESG, De Heus Polska Foto: Mat. Partnera

Konkretne liczby, które robią różnicę

Carbon Compass działa na podstawie międzynarodowych standardów oceny cyklu życia produktu (LCA) – ISO 14040/14044 oraz wytycznych FAO i LEAP. To oznacza nie tylko wiarygodność danych, ale także ich pełną porównywalność. Co ważne – narzędzie gromadzi już dane od ponad 80 proc. hodowców brojlera współpracujących z De Heus.

Dla partnerów biznesowych – np. takich jak sieci handlowe czy gastronomia – oznacza to możliwość pozyskiwania mięsa z potwierdzonym, precyzyjnie wyliczonym zgodnie z protokołem GHG śladem węglowym, co bezpośrednio wspiera realizację celów środowiskowych i obowiązki raportowe w ramach ESG.

Dla hodowców z kolei to szansa na optymalizację produkcji, redukcję emisji i zwiększenie konkurencyjności na coraz bardziej świadomym rynku. Mięso z certyfikowanego łańcucha, ze śladem węglowym liczonym u źródła – to przewaga, którą De Heus już oferuje swoim partnerom. Firma nie tylko wspiera hodowców w obniżaniu emisji, ale sama również zobowiązała się do istotnych redukcji do 2030 roku:

o 42% w zakresie 1 (emisje bezpośrednie),

o 30,3% w zakresie 2 (energia),

o 25% w zakresie 3 (pełen łańcuch dostaw).

Zrównoważona soja

Firma może zapewnić również pełną identyfikowalność nasion soi. To oznacza współpracę ze środowiskowo odpowiedzialnymi dostawcami i posiadanie kompletnych dokumentów dotyczących całego łańcucha pochodzenia, transportu i przetwarzania soi.

– Świadomi wyzwań związanych z globalną produkcją soi – takich jak wylesianie, intensywna eksploatacja środowiska czy emisje gazów cieplarnianych – koncentrujemy się na źródłach, które spełniają wysokie standardy odpowiedzialnej produkcji. Współpracujemy z dostawcami soi, którzy działają na podstawie założeń standardów RTRS (Round Table on Responsible Soy.), promujących zrównoważone praktyki rolnicze, ochronę zasobów naturalnych oraz poszanowanie praw pracowników. Korzystamy także z soi uprawianej w ramach systemu Europe Soya – wolnej od GMO – mówi Tomasz Gumola, kierownik marketingu strategicznego i ESG, De Heus Polska.

Co to wszystko oznacza?

Dostęp do mięsa, które już na etapie żywienia spełnia najwyższe standardy środowiskowe, a tym samym – realne wsparcie w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i wymogów regulacyjnych.

Dzięki takim rozwiązaniom partnerzy De Heus – od hodowców po sieci handlowe – zyskują dostęp do mięsa, które spełnia najwyższe standardy środowiskowe już na etapie żywienia. To nie tylko krok w stronę bardziej odpowiedzialnej produkcji, ale też przewaga konkurencyjna w obliczu nadchodzących unijnych regulacji i rosnących oczekiwań konsumentów.

Materiał Partnera