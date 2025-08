Nie został nawet ujawniony specjalny raport przygotowany przez Federalne Biuro Audytowe w 2020 roku, co było niezgodne z wcześniejszymi praktykami tej instytucji.

Ale cały czas powtarzano: Berlin będzie miał najnowocześniejsze lotnisko na świecie. I niezmiennie podkreślano, że jest to projekt, który będzie kopiowany w wielu krajach.

Otwarcie lotniska Berlin Brandenburg przekładano sześciokrotnie

Początkowo miał to być październik 2011 roku. Potem podawano kolejne daty, które Niemcy nazywali „taktyką salami”: czerwiec 2012, marzec 2013, październik 2013. Kiedy i ten termin nie został dotrzymany, władze zrezygnowały z wyznaczania kolejnych. Ostatecznie udało się to w szczycie pandemii COVID-19 — w październiku 2020. Budowa, która miała trwać 5 lat, została zakończona po 14 latach.

Razem z wydłużeniem czasu budowy rosły także jej koszty. Początkowo miało to być 2 mld euro, potem zostały zwiększone do 2,4 mld. W 2012 urosły już do 4,3 mld, trzy lata później — do 5,4 mld. Ostatecznie w 2020 roku rząd przyznał, że przygoda z berlińskim lotniskiem kosztowała podatników między 6 a 6,5 mld euro. Kiedy doszły do tego jeszcze koszty odsetek i kapitału, suma wzrosła do 7 mld euro.

To naturalnie przełożyło się na sytuację finansową operatora lotniska, który w końcu 2023 roku był zadłużony na 212 mln euro. A strata finansowa za 2024 sięgnęła 137,3 mln euro.