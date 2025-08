Od sierpnia, decyzją Panamskiego Urzędu Morskiego (Panama Maritime Authority, PMA), kraj zaprzestał rejestracji tankowców liczących powyżej 15 lat – poinformowała panamska instytucja. Ponadto, co trzy miesiące PMA będzie przeprowadzać dodatkowe inspekcje w celu zapewnienia zgodności z wymogami certyfikacyjnymi statków pływających pod banderą Panamy – drugiego co do wielkości rejestratora statków handlowych na świecie. Jeżeli jednostka nie będzie spełniać przepisów, jej rejestracja zostanie anulowana, a bandera odebrana.

Reklama Reklama

Ile lat mają tankowce floty cieni?

Jak podkreśla „The Moscow Times”, środki podjęte przez panamskie władze dotkną znaczną część floty cieni Kremla. Według Dryad Global, flota ta na początku tego roku liczyła około 600 jednostek. Podczas wojny na Ukrainie, rozpętanej przez Putina, flota urosła sześciokrotnie. Średni wiek tankowców transportujących rosyjską ropę z ominięciem sankcji wynosi 20–25 lat, czyli prawie dwukrotnie więcej niż średnia dla podobnych statków na świecie (13 lat).

Eksperci z fińskiego ośrodka CREA szacują, że co najmniej jedna trzecia rosyjskiej floty cieni to jednostki mające powyżej 20 lat. Są też takie, które liczą sobie pół wieku. Często są to tankowce, które były przeznaczone na złom, zanim Rosjanie nie odkupili ich od zachodnich, szczególnie greckich i cypryjskich armatorów, przez podstawione czy zarejestrowane np. w ZEA firmy.