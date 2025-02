To Zachód wyposażył flotę cieni Putina. I dobrze na tym zarobił

Nowy właściciel, Phuong Dong Petrol Transportation z Wietnamu, zarejestrował je pod banderami Malty i Panamy. W tym czasie firma posiadała już co najmniej jeden tankowiec, który transportował rosyjską ropę, obchodząc sankcje. Niecały miesiąc później dołączyły do ​​niego dwa zakupione tankowce, które udały się do Ust-Ługi nad Bałtykiem, gdzie każdy zabrał ładunek ropy naftowej o wartości około 50 mln dolarów.

Jak zauważa The Guardian, po tym, jak Unia Europejska nałożyła pod koniec 2022 r. embargo na import rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych oraz wspólnie z innymi krajami zachodnimi ustaliła maksymalną cenę na poziomie 60 dol. za baryłkę, ceny starych tankowców, które mogłyby zostać wykorzystane do obejścia sankcji, gwałtownie wzrosły. Analityk ze specjalistycznego czasopisma Lloyd's List wyjaśnił śledczym: „Wielu europejskich armatorów miało stare tankowce, których cena była niska. Ale nagle ich wartość wzrosła dwukrotnie i natychmiast postanowili je sprzedać”.

Rosną koszty floty cieni

Według obliczeń fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CSE), od początku wojny Rosja wyeksportowała paliwa kopalne za kwotę ponad 817 mld euro. Nie wszystkie te pieniądze wróciły do ​​Rosji i trafiły do ​​budżetu, m.in. dlatego, że sankcje znacznie zwiększyły koszty. Chociaż armatorzy pomogli Rosji zbudować flotę cieni składającą się z ponad 600 tankowców, które według szacunków CSE przewożą około 70 proc. rosyjskiej ropy, to koszt utrzymania i wykorzystania tych jednostek stale rośnie. A to uszczupla dochody Kremla.

- Idea sankcji naftowych polega na tym, aby Rosja zarabiała mniej na sprzedaży ropy – wyjaśnił Siergiej Gurijew, dziekan London Business School. - Im surowsze kary za unikanie sankcji, tym więcej pieniędzy biorą pośrednicy i tym mniej pieniędzy Putin ma w kieszeniach na kupowanie żołnierzy i północnokoreańskich pocisków do swojej artylerii – dodał.

Uczestnicy Follow the Money ustalili, że belgijska firma CMB.Tech sprzedała pięć tankowców, które w latach 2022–2023 przetransportowały rosyjską ropę za 135 mln dolarów, czyli 27 mln dolarów na tankowiec. Odpowiada to mniej więcej średniej cenie, za jaką tankowce przeznaczone na złom, zidentyfikowane przez Follow the Money, zostały sprzedane flocie cieni.