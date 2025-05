W grudniu 2022 roku jednostka została zakupiona od greckiej firmy za 35 mln dolarów przez Freyana Shipping Ltd, zarejestrowaną na Wyspach Marshalla. Freyana w 100 proc. należała do spółki Grand Eagle Maritime Inc., która z kolei była własnością firmy Eudora Ltd. Księgowy był jedynym dyrektorem wszystkich trzech firm zarejestrowanych na Wyspach Marshalla oraz stuprocentowym właścicielem spółki Eudora.

Zakup sfinansowała firma Eiger (również należąca do Łukoilu), która wyczarterowała statek na dwa lata za kwotę 129,3 mln AED (35,2 mln USD), zgodnie z umową z 30 listopada 2022 r., podpisaną przez dyrektora finansowego Litasco Middle East, Walerego Kildiarowa.

Gdzie Wyspy Cooka, gdzie Rosja

W okresie od grudnia 2022 r. do sierpnia 2023 r. Brytyjczyk w podobny sposób zakupił 24 kolejne tankowce. Każdy z nich został nabyty przez różne spółki zależne Grand Eagle Maritime, zarejestrowane na Wyspach Marshalla. W 2023 r. księgowy zaczął wyprzedawać te spółki, ponieważ – jak powiedzieli FT jego prawnicy – zaczął się obawiać, że statki te transportują wyłącznie rosyjską ropę. Pozbył się ich do września 2023 r.

Zakupione tankowce zostały przekazane pod banderę Wysp Cooka i zarządzane przez firmy z Dubaju – Radiating World Shipping (16 statków) oraz Star Voyages Shipping Services (6 statków). Obie były powiązane z innym obywatelem Zjednoczonego Królestwa – urodzonym w Pakistanie Muhammadem Tahirem Lakhanim, którego żona była główną udziałowczynią w Star Voyages.