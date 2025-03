Zamykają się drzwi do Królewca. Rosjanie grożą zajęciem Litwy w jeden dzień

„W porównaniu z ubiegłym rokiem kwoty zostały zmniejszone o około 20 tysięcy ton ładunków, a my w związku z tym musimy dodatkowo przesunąć je na transport morski” – powiedział Aleksandr Rolbinow, przedstawiciel królewieckich władz, cytowany przez „The Moscow Time”. Dodał, że w związku z decyzją Litwy tranzyt kolejowy przez ten kraj z Rosji i Białorusi do rosyjskiej enklawy zostanie zmniejszony o 30 procent. Nie wiadomo, czy uda się to zniwelować transportem morskim.

Brakuje statków do Królewca

Według Rolbinowa, obecnie w transporcie ładunków przez Bałtyk do Królewca bierze udział 28-30 statków wszystkich typów: tankowce i gazowce, statki do przewozu ładunków suchych, kontenerowce i cztery promy kolejowe. Ich liczba uzależniona jest od ładowności statków podstawianych do transportu.

Czytaj więcej Gaz Królewiec dostanie LNG od Gazpromu. Litwa odcięła prąd Putin polecił Gazpromowi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Królewca za pomocą dostaw LNG. Rosyjska enklawa w Unii jest od dziesięciu dni odcięta od zasilania z Rosji i Białorusi. To skutek synchronizacji sieci republik bałtyckich w Unią.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę władze w Wilnie konsekwentnie wypełniają ograniczenia narzucone przez sankcje. W czerwcu 2022 r. Litwa ograniczyła tranzyt drogowy i kolejowy do Królewca rosyjskich towarów objętych sankcjami UE (takich jak materiały budowlane, cement i metale), wprowadzając szereg zastrzeżeń i kwot dotyczących ich przewożonej wielkości. W lutym 2024 r. były gubernator Królewca Anton Alichanow poinformował, że Litwa obniżyła kwoty na tranzyt kolejowy z/do regionu o około 20 proc., oraz podniosła taryfy transportowe o prawie 60 proc.