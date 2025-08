Dla Karola Nawrockiego nowy ambasador USA może szybko okazać się kłopotliwy

W czasie niedawnego przesłuchania w Kongresie senator z Missouri Jeanne Shaheen pytała Rose’a, który nie ma żadnego doświadczenia dyplomatycznego, czy wie, na czym polega działalność ambasadora. Miała na myśli jego otwarte wsparcie dla PiS w coraz bardziej spolaryzowanym polskim społeczeństwie.

Nowy wysłannik Donalda Trumpa nad Wisłą nie chciał się wtedy wycofać ze swojego podejścia, co u wielu potwierdza obawy, że widzi się raczej w roli gubernatora w Warszawie dbającego o powodzenie przychylnych obecnej ekipie w Białym Domu polityków. Czy jednak Karol Nawrocki, którego Donald Trump otwarcie poparł w trakcie kampanii wyborczej, zapraszając do Białego Domu, będzie się teraz musiał odwdzięczyć wychwalając politykę Netanjahu? To może szybko okazać się wyjątkowo trudne dla rozpoczynającego swoją kadencję prezydenta.