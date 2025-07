„Dziękuję, prezydencie, za to, że nasza gospodarka jest silna, granice bezpieczne, podatki wpływają do kas państwa, obcy kryminaliści są zabierani z ulic naszych miast, dochody z podatków wzrosną” – zaczynał długą listę pochwał, z których wiele odnosi się do faktów podawanych w Ameryce w wątpliwość.

Takie podejście w sposób naturalny sytuuje sympatie Rose’a po jednej stronie polskiej sceny politycznej. Amerykańskie źródła dyplomatyczne podkreślają bowiem, że obecny przywódca amerykański traktuje zwycięstwo kandydata PiS jako własny sukces i być może jest gotów go za to wynagrodzić.

Z naszych informacji wynika, że we wrześniu przy okazji sesji ogólnej ONZ w Nowym Jorku Nawrocki poleci też do Waszyngtonu, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Być może przy tej okazji zostanie ogłoszony termin wizyty państwowej w USA polskiego prezydenta albo przyjazdu do Polski Trumpa (zaprosił go Andrzej Duda). Nic nie wskazuje natomiast na to, że Donald Tusk dostanie zaproszenie do przyjazdu do Stanów od JD Vance’a. Zgodnie z protokołem dyplomatycznym to wiceprezydent jest partnerem szefa polskiego rządu.

Sprawą o strategicznym znaczeniu dla naszego kraju jest utrzymanie około 10 tys. żołnierzy USA, którzy dziś stacjonują nad Wisłą. To ma być przedmiotem „rewizji rozmieszczenia zagranicznego sił USA” przez Pentagon, której efekty poznamy jesienią. Z naszych informacji wynika, że w trakcie spotkań w ostatnim czasie Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu Marco Rubio czy Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony Petem Hegsethem Amerykanie ani razu nie zasygnalizowali możliwości cięć liczebności wojsk obecnych na polskiej ziemi. Tym bardziej, że jak podkreśla polska strona, ich stacjonowanie w Polsce jest tańsze dla amerykańskiego podatnika niż gdyby wrócili do ojczyzny.