Hugo de Zela, szef MSZ Peru
Foto: REUTERS
Do zerwania relacji dyplomatycznych doszło po tym, jak była premier Peru, Betssy Chavez, znalazła schronienie w ambasadzie Meksyku w Limie i zażądała azylu.
Chavez stała na czele rządu w czasie prezydentury Pedro Castillo. Hugo de Zela na konferencji prasowej poinformował, że w poniedziałek do obecnych władz w Limie dotarła informacja, że była szefowa rządu znalazła schronienie na terenie ambasady Meksyku.
Czytaj więcej
Prezydent Peru, Dina Boluarte, odwołała sześciu ministrów z rządu, po tym jak zrezygnowali oni z...
MSZ Meksyku jak dotąd nie skomentowało sprawy.
„W odpowiedzi na ten nieprzyjazny akt i biorąc pod uwagę powtarzające się przypadki ingerencji obecnego i byłego prezydenta tego kraju (Meksyku – red.) w wewnętrzne sprawy Peru, rząd peruwiański zdecydował dziś o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Meksykiem” – oświadczył de Zela.
Wobec Chavez sformułowano zarzuty karne, w związku z rolą, jaką miała odegrać w podjętej przez Castillo próbie rozwiązania Kongresu 7 grudnia 2022 roku. Prezydent podjął nieudaną próbę rozwiązania parlamentu przed głosowaniem na forum Kongresu wniosku o jego impeachment. Castillo ogłosił też wówczas wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jego działania uznano za zamach stanu, a Kongres usunął go z urzędu. Castillo został aresztowany – i do dziś pozostaje w areszcie.
Chavez została aresztowana w czerwcu 2023 roku. We wrześniu jednak sędzia zdecydował, że może ona opuścić areszt. Proces w jej sprawie wciąż się toczy.
Prawnik byłej premier, Raul Noblecilla, w rozmowie z lokalną stacją radiową RPP przyznał, że od kilku dni nie miał kontaktu ze swoją klientką i nic nie wie o tym, czy poprosiła ona o azyl w Meksyku.
Kierowca Chavez, który składał wcześniej zeznania w jej sprawie mówił, że szefowa rządu w dniu, gdy Castillo próbował rozwiązać Kongres chciała, by zawieźć ją do ambasady Meksyku, ale ostatecznie wróciła do siedziby rządu.
Chavez zaprzeczała, jakoby próbowała dotrzeć do ambasady Meksyku w grudniu 2022 roku. Twierdziła też, że nie wiedziała o planach Castillo dotyczących rozwiązania Kongresu. Prokuratura, za udział w próbie zamachu stanu, żąda dla niej 25 lat więzienia.
Po odwołaniu Castillo z urzędu przez Kongres prezydentem Peru została Dina Boluarte, wiceprezydent w jego administracji. W październiku Boluarte została usunięta z urzędu niemal jednogłośną decyzją Kongresu, z powodu „moralnej niezdolności” do jego sprawowania.
Boluarte była określana mianem jednego z najmniej popularnych przywódców na świecie. W sondażach zadowolenie ze sposobu, w jaki 63-letnia prezydent sprawuje urząd, wyrażało 2-4 proc. badanych. Głowie państwa zarzucano wzbogacenie się dzięki sprawowanemu urzędowi oraz obarczano ją odpowiedzialnością za brutalne stłumienie demonstracji zwolenników jej poprzednika i przeciwników jej władzy (zginęło kilkudziesięciu uczestników protestów).
Boluarte była szóstą głową państwa Peru od 2018 roku. Trzech byłych prezydentów odsiaduje obecnie wyroki w więzieniu. Obecnie tymczasowym prezydentem kraju jest przewodniczący Kongresu, José Jerí.
