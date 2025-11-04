Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Peru zerwało relacje dyplomatyczne z Meksykiem

Peru podjęło decyzję o zerwaniu relacji dyplomatycznych z Meksykiem - poinformował Hugo de Zela, szef MSZ południowoamerykańskiego państwa.

Publikacja: 04.11.2025 06:12

Hugo de Zela, szef MSZ Peru

Hugo de Zela, szef MSZ Peru

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Do zerwania relacji dyplomatycznych doszło po tym, jak była premier Peru, Betssy Chavez, znalazła schronienie w ambasadzie Meksyku w Limie i zażądała azylu. 

Peru: Z jakimi zarzutami mierzy się Betssy Chavez, była premier?

Chavez stała na czele rządu w czasie prezydentury Pedro Castillo. Hugo de Zela na konferencji prasowej poinformował, że w poniedziałek do obecnych władz w Limie dotarła informacja, że była szefowa rządu znalazła schronienie na terenie ambasady Meksyku. 

Czytaj więcej

Policja przeszukała dom prezydent Peru
Polityka
Afera zegarkowa w Peru. Policja w domu prezydent kraju, sześciu ministrów rezygnuje

MSZ Meksyku jak dotąd nie skomentowało sprawy.

„W odpowiedzi na ten nieprzyjazny akt i biorąc pod uwagę powtarzające się przypadki ingerencji obecnego i byłego prezydenta tego kraju (Meksyku – red.) w wewnętrzne sprawy Peru, rząd peruwiański zdecydował dziś o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Meksykiem” – oświadczył de Zela. 

Reklama
Reklama

Wobec Chavez sformułowano zarzuty karne, w związku z rolą, jaką miała odegrać w podjętej przez Castillo próbie rozwiązania Kongresu 7 grudnia 2022 roku. Prezydent podjął nieudaną próbę rozwiązania parlamentu przed głosowaniem na forum Kongresu wniosku o jego impeachment. Castillo ogłosił też wówczas wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jego działania uznano za zamach stanu, a Kongres usunął go z urzędu. Castillo został aresztowany – i do dziś pozostaje w areszcie.

25 lat

Takiej kary więzienia domaga się wobec byłej premier Betssy Chavez peruwiańska prokuratura

Chavez została aresztowana w czerwcu 2023 roku. We wrześniu jednak sędzia zdecydował, że może ona opuścić areszt. Proces w jej sprawie wciąż się toczy. 

Prawnik byłej premier, Raul Noblecilla, w rozmowie z lokalną stacją radiową RPP przyznał, że od kilku dni nie miał kontaktu ze swoją klientką i nic nie wie o tym, czy poprosiła ona o azyl w Meksyku. 

Kierowca Chavez, który składał wcześniej zeznania w jej sprawie mówił, że szefowa rządu w dniu, gdy Castillo próbował rozwiązać Kongres chciała, by zawieźć ją do ambasady Meksyku, ale ostatecznie wróciła do siedziby rządu. 

Chavez zaprzeczała, jakoby próbowała dotrzeć do ambasady Meksyku w grudniu 2022 roku. Twierdziła też, że nie wiedziała o planach Castillo dotyczących rozwiązania Kongresu. Prokuratura, za udział w próbie zamachu stanu, żąda dla niej 25 lat więzienia. 

Reklama
Reklama

Kongres Peru niedawno odwołał kolejną głowę państwa

Po odwołaniu Castillo z urzędu przez Kongres prezydentem Peru została Dina Boluarte, wiceprezydent w jego administracji. W październiku Boluarte została usunięta z urzędu niemal jednogłośną decyzją Kongresu, z powodu „moralnej niezdolności” do jego sprawowania.

Boluarte była określana mianem jednego z najmniej popularnych przywódców na świecie. W sondażach zadowolenie ze sposobu, w jaki 63-letnia prezydent sprawuje urząd, wyrażało 2-4 proc. badanych. Głowie państwa zarzucano wzbogacenie się dzięki sprawowanemu urzędowi oraz obarczano ją odpowiedzialnością za brutalne stłumienie demonstracji zwolenników jej poprzednika i przeciwników jej władzy (zginęło kilkudziesięciu uczestników protestów).

Boluarte była szóstą głową państwa Peru od 2018 roku. Trzech byłych prezydentów odsiaduje obecnie wyroki w więzieniu. Obecnie tymczasowym prezydentem kraju jest przewodniczący Kongresu, José Jerí.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Meksyk Ameryka Południowa Peru

Do zerwania relacji dyplomatycznych doszło po tym, jak była premier Peru, Betssy Chavez, znalazła schronienie w ambasadzie Meksyku w Limie i zażądała azylu. 

Peru: Z jakimi zarzutami mierzy się Betssy Chavez, była premier?

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump i Zohran Mamdani
Polityka
Donald Trump mówi nowojorczykom, jak mają głosować. Grozi wstrzymaniem funduszy
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Andrej Babiš, Lider zwycięskiego ugrupowania ANO, zawarł koalicję z partiami skrajnej prawicy
Polityka
Czechy skręcają w prawo
Xi Jinping
Polityka
Chiny. Czystka wśród generałów inna niż zwykle
Prezydent USA i przywódca Chin spotkali się w ubiegły czwartek w Pusan w Korei Południowej.
Polityka
Chiny zaatakują Tajwan? Trump: Ludzie Xi znają konsekwencje
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Nigeria odpowiada Trumpowi. Wspomniano o uszanowaniu integralności terytorialnej
Polityka
Nigeria odpowiada Trumpowi. Wspomniano o uszanowaniu integralności terytorialnej
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie