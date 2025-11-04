Wobec Chavez sformułowano zarzuty karne, w związku z rolą, jaką miała odegrać w podjętej przez Castillo próbie rozwiązania Kongresu 7 grudnia 2022 roku. Prezydent podjął nieudaną próbę rozwiązania parlamentu przed głosowaniem na forum Kongresu wniosku o jego impeachment. Castillo ogłosił też wówczas wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jego działania uznano za zamach stanu, a Kongres usunął go z urzędu. Castillo został aresztowany – i do dziś pozostaje w areszcie.

25 lat Takiej kary więzienia domaga się wobec byłej premier Betssy Chavez peruwiańska prokuratura

Chavez została aresztowana w czerwcu 2023 roku. We wrześniu jednak sędzia zdecydował, że może ona opuścić areszt. Proces w jej sprawie wciąż się toczy.

Prawnik byłej premier, Raul Noblecilla, w rozmowie z lokalną stacją radiową RPP przyznał, że od kilku dni nie miał kontaktu ze swoją klientką i nic nie wie o tym, czy poprosiła ona o azyl w Meksyku.

Kierowca Chavez, który składał wcześniej zeznania w jej sprawie mówił, że szefowa rządu w dniu, gdy Castillo próbował rozwiązać Kongres chciała, by zawieźć ją do ambasady Meksyku, ale ostatecznie wróciła do siedziby rządu.

Chavez zaprzeczała, jakoby próbowała dotrzeć do ambasady Meksyku w grudniu 2022 roku. Twierdziła też, że nie wiedziała o planach Castillo dotyczących rozwiązania Kongresu. Prokuratura, za udział w próbie zamachu stanu, żąda dla niej 25 lat więzienia.