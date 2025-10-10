Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Najmniej popularna prezydent świata odwołana. Parlament zdecydował niemal jednogłośnie

Dina Boluarte, prezydent Peru, została usunięta z urzędu niemal jednogłośną decyzją Kongresu (jednoizbowy parlament kraju).

Publikacja: 10.10.2025 09:34

Jose Jeri, tymczasowy prezydent Peru

Jose Jeri, tymczasowy prezydent Peru

Foto: REUTERS/Angela Ponce

Artur Bartkiewicz

Boluarte została odwołana z urzędu z powodu „moralnej niezdolności” do jego sprawowania. Godzinę przed decyzją Kongres wezwał głowę państwa, by ta stawiła się w parlamencie i odpowiedziała na stawiane jej zarzuty, ale prezydent nie posłuchała tego wezwania i nie pojawiła się w Kongresie. 

Zadowolonych z prezydent Diny Boluarte było 2 proc. Peruwiańczyków

W czasie, gdy Boluarte była usuwana z urzędu, przed budynkiem Kongresu zebrał się tłum, złożony głównie z młodych ludzi, z których wielu miało ze sobą peruwiańskie flagi.

Boluarte była określana mianem jednego z najmniej popularnych przywódców na świecie. W sondażach zadowolenie ze sposobu, w jaki 63-letnia prezydent sprawuje urząd, wyrażało 2-4 proc. badanych. Głowie państwa zarzucano wzbogacenie się dzięki sprawowanemu urzędowi oraz obarczano ją odpowiedzialnością za brutalne stłumienie demonstracji zwolenników jej poprzednika i przeciwników jej władzy (zginęło kilkudziesięciu uczestników protestów).

Prezydent Peru miała zataić w zeznaniu majątkowym kolekcję luksusowych zegarków marki Rolex o wartości ponad 14 tys. dol. Boluarte twierdziła, że kupiła zegarki wiele lat temu, ale w czasie przeszukania jej rezydencji policja natrafiła na dokumenty wskazujące, że do nabycia doszło w 2023 roku. 

Czytaj więcej

Policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć protestujących w Limie
Polityka
Kolejne protesty w Peru. Policja użyła gazu, do Machu Picchu nie jeżdżą pociągi
Reklama
Reklama

Kontrowersje wzbudziła też decyzja administracji Boluarte o podniesieniu wynagrodzenia głowy państwa z równowartości ok. 4,5 tys. dolarów do ponad 10 tys. dolarów miesięcznie. Decyzja ta oznaczała, że wynagrodzenie prezydent kraju wzrosło do równowartości niemal 35 peruwiańskich pensji minimalnych. 

Dina Boluarte została odwołana z urzędu z powodu „moralnej niezdolności” do jego sprawowania

Boluarte twierdzi, że w swoich działaniach nie złamała prawa. 

Po odwołaniu prezydent kraju Kongres zdecydował, że tymczasowym prezydentem zostanie jego przewodniczący, José Jerí.

Boluarte była szóstą głową państwa Peru od 2018 roku Trzech byłych prezydentów odsiaduje obecnie wyroki w więzieniu. 

Dina Boluarte zastąpiła prezydenta, który też został odwołany

Do usunięcia prezydent z urzędu wymaganych było co najmniej 87 głosów w liczącym 130 członków Kongresie. Cztery wnioski o jej odwołanie zebrały od 108 do 115 głosów. Odwołanie głowy państwa poparły m.in. partie prawicowe, które dotychczas ją wspierały – w tym Renovación Popular Rafaela Lopeza i Fuerza Popular Keiko Fujimori. Zarówno Lopez, jak i Fujimori prawdopodobnie będą ubiegać się o stanowisko głowy państwa w wyborach, które odbędą się w kwietniu 2026 roku 

Reklama
Reklama

Boluarte została prezydentem w grudniu 2022 roku gdy jej poprzednik, Pedro Castillo, w administracji którego była wiceprezydentem, został usunięty z urzędu i aresztowany po nieudanej próbie rozwiązania Kongresu. 

W Peru od miesięcy trwały protesty przeciwko Boluarte, zwłaszcza na peruwiańskiej prowincji i wśród rdzennej ludności kraju. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Ameryka Południowa Peru

Boluarte została odwołana z urzędu z powodu „moralnej niezdolności” do jego sprawowania. Godzinę przed decyzją Kongres wezwał głowę państwa, by ta stawiła się w parlamencie i odpowiedziała na stawiane jej zarzuty, ale prezydent nie posłuchała tego wezwania i nie pojawiła się w Kongresie. 

Zadowolonych z prezydent Diny Boluarte było 2 proc. Peruwiańczyków

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną
Polityka
Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną
Flagi unijne przed siedzibą KE w Brukseli
Polityka
Węgierski szpieg w unijnych instytucjach? Komisja Europejska powołuje zespół do zbadania sprawy
Muhammad bin Salman
Polityka
Konflikty na Bliskim Wschodzie wzmacniają królestwo Saudów
Donald Trump
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa? „Nie zależy mu na uznaniu, tylko na ratowaniu ludzkich żyć”
Emmanuel Macron
Polityka
Emmanuel Macron nie chce być nowym Bidenem
Reklama
Reklama
e-Wydanie