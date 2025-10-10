Boluarte została odwołana z urzędu z powodu „moralnej niezdolności” do jego sprawowania. Godzinę przed decyzją Kongres wezwał głowę państwa, by ta stawiła się w parlamencie i odpowiedziała na stawiane jej zarzuty, ale prezydent nie posłuchała tego wezwania i nie pojawiła się w Kongresie.

Zadowolonych z prezydent Diny Boluarte było 2 proc. Peruwiańczyków

W czasie, gdy Boluarte była usuwana z urzędu, przed budynkiem Kongresu zebrał się tłum, złożony głównie z młodych ludzi, z których wielu miało ze sobą peruwiańskie flagi.

Boluarte była określana mianem jednego z najmniej popularnych przywódców na świecie. W sondażach zadowolenie ze sposobu, w jaki 63-letnia prezydent sprawuje urząd, wyrażało 2-4 proc. badanych. Głowie państwa zarzucano wzbogacenie się dzięki sprawowanemu urzędowi oraz obarczano ją odpowiedzialnością za brutalne stłumienie demonstracji zwolenników jej poprzednika i przeciwników jej władzy (zginęło kilkudziesięciu uczestników protestów).

Prezydent Peru miała zataić w zeznaniu majątkowym kolekcję luksusowych zegarków marki Rolex o wartości ponad 14 tys. dol. Boluarte twierdziła, że kupiła zegarki wiele lat temu, ale w czasie przeszukania jej rezydencji policja natrafiła na dokumenty wskazujące, że do nabycia doszło w 2023 roku.