Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób niektóre kraje UE zwiększyły wartość importu rosyjskiej energii w czasie wojny?

Jakie stanowisko zajmuje Donald Trump w kwestii europejskiego importu energii z Rosji?

Jakie są planowane działania Unii Europejskiej w sprawie zakazu importu rosyjskiego LNG?

Jakie są różnice między importem energii rosyjskiej w różnych krajach UE?

W czwartym roku wojny Rosji z Ukrainą Unia Europejska pozostaje w niezręcznej sytuacji, finansując obie strony konfliktu. Jej duże dostawy pomocy wojskowej i humanitarnej do Kijowa są równoważone przez płatności handlowe na rzecz Moskwy za ropę i gaz.

Od 2022 r. Unia zmniejszyła swoje uzależnienie od Rosji, niegdyś dominującego dostawcy, o około 90 proc. Niemniej jednak, według analizy danych przeprowadzonej przez agencję Reutera na podstawie danych Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), niezależnej organizacji badawczej z siedzibą w Helsinkach, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku UE importowała rosyjską energię o wartości ponad 11 mld euro.

Jak wynika z analizy, siedem z 27 państw członkowskich UE zwiększyło wartość importu w porównaniu z rokiem poprzednim, w tym pięć krajów, które wspierają Ukrainę w wojnie. Na przykład Francja odnotowała wzrost zakupów rosyjskiej energii o 40 proc. do 2,2 mld euro, a Holandia o 72 proc. do 498 mln euro.