Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego. „Jaki jest w ogóle sens istnienia ONZ?”

- Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji - mówił prezydent USA, przemawiając podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach - stwierdził.

Krytyka rządów Bidena i ONZ

Mówił też, że „w Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof”. Trump oznajmił także, że jednak obecnie Ameryka wkroczyła teraz w swój złoty wiek, jest „najgorętszym krajem na świecie” i jest powszechnie szanowana.

Donald Trump narzeka na uszkodzone schody ruchome i teleprompter

Krytykował też samą Organizację Narodów Zjednoczonych. - ONZ po prostu dla nas nie działa, Jaki jest w ogóle cel istnienia ONZ? ONZ ma taki ogromny potencjał, zawsze to mówiłem. Ale nawet nie zbliża się do tego, żeby z niego korzystać - mówił Trump.

Opowiedział też o uszkodzonych ruchomych schodach w siedzibie ONZ i o uszkodzonym teleprompterze. - Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał - mówił.