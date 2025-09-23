Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego. „Jaki jest w ogóle sens istnienia ONZ?”

Aktualizacja: 23.09.2025 16:49 Publikacja: 23.09.2025 16:32
Donald Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Foto: Reuters/Al Drago
- Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji - mówił prezydent USA, przemawiając podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach - stwierdził.
Mówił też, że „w Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof”. Trump oznajmił także, że jednak obecnie Ameryka wkroczyła teraz w swój złoty wiek, jest „najgorętszym krajem na świecie” i jest powszechnie szanowana.
Krytykował też samą Organizację Narodów Zjednoczonych. - ONZ po prostu dla nas nie działa, Jaki jest w ogóle cel istnienia ONZ? ONZ ma taki ogromny potencjał, zawsze to mówiłem. Ale nawet nie zbliża się do tego, żeby z niego korzystać - mówił Trump.
Opowiedział też o uszkodzonych ruchomych schodach w siedzibie ONZ i o uszkodzonym teleprompterze. - Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał - mówił.
- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - oświadczył Trump.
- Wydaje się, że wszystko co ONZ robi to pisze te bardzo mocne słowa i nigdy się ich nie trzyma. Puste słowa! A puste słowa nie rozwiązują problemów z wojną. Jedyne, co rozwiązuje wojnę i wojny, to działanie - zaznaczył.
Dodał też, że „wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla”, lecz podkreślił, że dla niego nagrodą są uratowane życia ludzi.
Wcześniej w wywiadzie dla Fox News amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zapowiadał, że podczas wystąpienia w ONZ Donald Trump „rzuci wyzwanie tej organizacji”. Jego zdaniem ONZ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a całkiem nieźle radzi sobie z wydawaniem dużych pieniędzy.
