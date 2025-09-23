Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego. „Jaki jest w ogóle sens istnienia ONZ?”

Pokój i stabilizacja ustąpiły przed jednym z największym kryzysów z naszych czasów - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Aktualizacja: 23.09.2025 16:49 Publikacja: 23.09.2025 16:32

Donald Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Donald Trump na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Foto: Reuters/Al Drago

Bartosz Lewicki

- Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji - mówił prezydent USA, przemawiając podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach - stwierdził.

Krytyka rządów Bidena i ONZ

Mówił też, że „w Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof”. Trump oznajmił także, że jednak obecnie Ameryka wkroczyła teraz w swój złoty wiek, jest „najgorętszym krajem na świecie” i jest powszechnie szanowana.

Czytaj więcej

Kreml do ONZ: Rosja jest ofiarą łamanie praw człowieka. Chce zniesienia sankcji
Gospodarka
Kreml do ONZ: Rosja jest ofiarą łamanie praw człowieka. Chce zniesienia sankcji

Donald Trump narzeka na uszkodzone schody ruchome i teleprompter

Krytykował też samą Organizację Narodów Zjednoczonych. - ONZ po prostu dla nas nie działa, Jaki jest w ogóle cel istnienia ONZ? ONZ ma taki ogromny potencjał, zawsze to mówiłem. Ale nawet nie zbliża się do tego, żeby z niego korzystać - mówił Trump. 

Opowiedział też o uszkodzonych ruchomych schodach w siedzibie ONZ i o uszkodzonym teleprompterze. - Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał - mówił.

Reklama
Reklama

- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - oświadczył Trump.

- Wydaje się, że wszystko co ONZ robi to pisze te bardzo mocne słowa i nigdy się ich nie trzyma. Puste słowa! A puste słowa nie rozwiązują problemów z wojną. Jedyne, co rozwiązuje wojnę i wojny, to działanie - zaznaczył.

Dodał też, że „wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla”, lecz podkreślił, że dla niego nagrodą są uratowane życia ludzi.

Marco Rubio o wystąpieniu Trumpa: Rzuci wyzwanie

Wcześniej w wywiadzie dla Fox News amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zapowiadał, że podczas wystąpienia w ONZ Donald Trump „rzuci wyzwanie tej organizacji”. Jego zdaniem ONZ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a całkiem nieźle radzi sobie z wydawaniem dużych pieniędzy.

Artykuł jest aktualizowany



© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump

- Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji - mówił prezydent USA, przemawiając podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach - stwierdził.

Krytyka rządów Bidena i ONZ

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte
Polityka
NATO reaguje na działania Rosji. „Coraz bardziej nieodpowiedzialne”
Demonstracja antyfaszystów we Francji
Polityka
Antifa uznana w USA za organizację terrorystyczną. Donald Trump podpisał rozporządzenie
Trump wiąże paracetamol stosowany w ciąży z autyzmem. „Znaleźliśmy odpowiedź”
Polityka
Trump wiąże paracetamol stosowany w ciąży z autyzmem. „Znaleźliśmy odpowiedź”
Jimmy Kimmel wróci na antenę ABC. „Odbyliśmy rzeczowe rozmowy”
Polityka
Jimmy Kimmel wróci na antenę ABC. „Odbyliśmy rzeczowe rozmowy”
Macron
Polityka
Francja oficjalnie uznała Palestynę. „Nic nie usprawiedliwia kontynuowania wojny w Gazie”
Reklama
Reklama
e-Wydanie