Sikorski w Nowym Jorku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ: Nie damy się zastraszyć

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, które odbywa się w poniedziałek, Radosław Sikorski wygłosił przemówienie.

Polski minister spraw zagranicznych zauważył między innymi, że rosyjskie myśliwce weszły w estońską przestrzeń powietrzną bez zgody tego kraju, co stało się zaledwie tydzień po tym, jak drony – także rosyjskie – wleciały na terytorium Polski. - Te naruszenia przestrzeni powietrznej są podejrzane, ponieważ jest to eskalacja wojny hybrydowej, którą Rosja od lat prowadzi przeciwko Zachodowi (...) Zabójstwa polityków, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, podpalenia, ataki na ambasady (...) Ta rada ma odpowiedzialność, aby wysłać jasne przesłanie, że takie prowokacje nie będą tolerowane — powiedział Sikorski. Dodał także, że „musi nastać solidarność z Estonią, Rumunią, Polską i wszystkimi innymi krajami, których suwerenności zagraża systemowa, rosyjska agresja”. - Do przedstawicieli Rosji powiem tylko tyle, że wiemy, że nie obchodzi was międzynarodowe prawo i jesteście niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami. Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera w sobie żądzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperiów minął, a wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane – zaznaczył szef MSZ.

Sikorski stwierdził też, że rosyjska „trzydniowa specjalna operacja wojskowa” od 10 lat „nie jest w stanie podbić Donbasu”.

Jak zauważył polski polityk, poza naruszeniem estońskiej przestrzeni powietrznej, inne rosyjskie myśliwce tego samego dnia naruszyły „strefę bezpieczeństwa nad polską platformą wiertniczą w naszej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim”. - Jeżeli to były przypadki, dlaczego nie przedstawiono dowodów, nie przyznano się do nich i nie przeproszono? Tego nie usłyszeliśmy - powiedział Sikorski. - Te wydarzenia, wraz z nasileniem ataków na Ukrainę, to zdaje się zbyt wiele, by przejść – cytuję – „od konfrontacji do dialogu”, co Władimir Putin obiecał na Alasce - dodał.

Polityk zwrócił się także z „jedną prośbą” do władz Rosji. - Nikt nie popiera waszych prób podbicia Ukrainy i nie damy się zastraszyć. Gdyby kolejna rakieta lub inny obiekt wleciał w naszą przestrzeń – celowo czy omyłkowo – jeśli zostanie zestrzelony, a szczątki spadną na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas, żeby o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni – podkreślił.