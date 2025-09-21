Aktualizacja: 21.09.2025 17:22 Publikacja: 21.09.2025 16:54
Myśliwce Eurofighter. Zdjęcie ilustracyjne
Foto: AdobeStock/Mike Mareen
Informację o przechwyceniu rosyjskiego wojskowego samolotu rozpoznawczego potwierdziły już w rozmowie z agencją Reutera niemieckie siły powietrzne.
Niemieckie siły powietrzne przekazały Reuterowi, że nad Morzem Bałtyckim wykryto w weekend rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M. Jednostka znajdowała się w neutralnej przestrzeni powietrznej. W niedzielę rano rozdysponowano dwa myśliwce Eurofighter, które odeskortowały jednostkę. Samolot przejęły później siły szwedzkie – podkreślono.
Jak podaje Reuters, misję podjęły niemieckie myśliwce z bazy lotniczej Rostock-Laage, znajdującej się w północno-wschodnich Niemczech, około 30 kilometrów na południe od Rostocku, w miejscowości Laage (Meklemburgia-Pomorze Przednie).
„Po raz kolejny nasze siły szybkiego reagowania, złożone z dwóch Eurofighterów, otrzymały zadanie w ramach działań NATO zbadania niezidentyfikowanego samolotu, lecącego nad Morzem Bałtyckim w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez podanego planu lotu i kontaktu radiowego” - czytamy w komunikacie niemieckich sił powietrznych, cytowanym przez agencję Reutera. „Był to rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M. Po dokonaniu identyfikacji wizualnej przekazaliśmy obowiązki eskortowania naszym partnerom w NATO ze Szwecji, a myśliwce powróciły na lotnisko Rostock-Laage” - wskazano.
Czytaj więcej
W piątek trzy rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, członka NATO, przebywaj...
To nie pierwszy w ostatnim czasie raz, kiedy rosyjskie maszyny wojskowe wlatują w przestrzeń powietrzną państw NATO.
W piątek estońskie władze poinformowały, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne Estonii – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego – pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.
Szef estońskiej dyplomacji zaznaczył także, że coraz częstsze prowokacje i agresywne testy granic ze strony Rosji powinny spotkać się z szybkim zaostrzeniem presji politycznej oraz ekonomicznej.
Estońskie wojsko podało, że incydent miał miejsce nad wyspą Vaindloo, około 100 km od stolicy, Tallinna. Maszyny nie miały włączonych transponderów, nie zgłosiły planu lotu i nie nawiązały łączności z kontrolą ruchu lotniczego. Choć rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej w rejonie wyspy Vaindloo zdarzają się stosunkowo często, to piątkowe wydarzenie wyróżniało się czasem trwania.
Estonia – będąc zdecydowanym sojusznikiem Ukrainy – już w maju zgłaszała podobny incydent, gdy rosyjski myśliwiec chwilowo wszedł w przestrzeń NATO nad Bałtykiem podczas próby zatrzymania rosyjskiego tankowca, którego postrzegano jako część tzw. „floty cieni”, naruszającej zachodnie sankcje nałożone na Moskwę.
Zdarzenie, o którym poinformowały w piątek estońskie władze, miało miejsce nieco ponad tydzień po incydencie z nocą 9-10 września, gdy ponad 20 rosyjskich dronów przekroczyło polską przestrzeń powietrzną.
„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W akcji neutralizowania dronów brały udział holenderskie F-35, które w Polsce pojawiły się pierwszego września i mają tu zostać do końca roku.
Po incydencie w Polsce sojusznicy z NATO zadeklarowali pomoc w postaci wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu, a sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, zdecydował o uruchomieniu operacji Eastern Sentry, której celem jest „zintegrowanie obrony powietrznej i naziemnej oraz zwiększenie wymiany informacji między państwami”, zapewnienie jeszcze bardziej skoncentrowanego odstraszania i obrony dokładnie wtedy i tam, gdzie będzie to potrzebne.
Czytaj więcej
W nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 20, najpewniej 23 rosyjskie be...
W niedzielę prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami zapytany został o to, czy pomoże Polsce i państwom bałtyckim w obronie, jeśli Rosja będzie dalej eskalować konflikt. - Tak zrobię - stwierdził.
Odnosząc się do tego, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły w piątek granice powietrzne Estonii, amerykański przywódca stwierdził zaś: „Nie podoba mi się to”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Informację o przechwyceniu rosyjskiego wojskowego samolotu rozpoznawczego potwierdziły już w rozmowie z agencją Reutera niemieckie siły powietrzne.
Jeśli NATO będzie w obliczu naruszenia przestrzeni powietrznej reagować adekwatnie, w tym także militarnie, Rosj...
Administracja prezydenta Donalda Trumpa wystąpiła z wnioskiem do Kongresu o zatwierdzenie umowy na sprzedaż uzbr...
Około 15 na 16 Palestyńczyków zabitych przez izraelskie wojsko od czasu wznowienia ofensywy w Strefie Gazy w mar...
Richard Moore, odchodzący szef brytyjskiego wywiadu MI6, w swoim pożegnalnym przemówieniu wygłoszonym w Stambule...
W piątek trzy rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, członka NATO, przebywając w niej przez...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas