Z tego artykułu się dowiesz: Jak niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim?

Jakie działania podjęły siły NATO w odpowiedzi na obecność rosyjskiego samolotu rozpoznawczego?

Jakie są przykłady częstych naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję?

Co skłoniło Estonię do zaostrzenia presji politycznej i ekonomicznej wobec Rosji?

Jakie działania podjęły polskie siły zbrojne w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej kraju?

Informację o przechwyceniu rosyjskiego wojskowego samolotu rozpoznawczego potwierdziły już w rozmowie z agencją Reutera niemieckie siły powietrzne.

Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Przechwyciły go niemieckie myśliwce

Niemieckie siły powietrzne przekazały Reuterowi, że nad Morzem Bałtyckim wykryto w weekend rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M. Jednostka znajdowała się w neutralnej przestrzeni powietrznej. W niedzielę rano rozdysponowano dwa myśliwce Eurofighter, które odeskortowały jednostkę. Samolot przejęły później siły szwedzkie – podkreślono.

Jak podaje Reuters, misję podjęły niemieckie myśliwce z bazy lotniczej Rostock-Laage, znajdującej się w północno-wschodnich Niemczech, około 30 kilometrów na południe od Rostocku, w miejscowości Laage (Meklemburgia-Pomorze Przednie).

„Po raz kolejny nasze siły szybkiego reagowania, złożone z dwóch Eurofighterów, otrzymały zadanie w ramach działań NATO zbadania niezidentyfikowanego samolotu, lecącego nad Morzem Bałtyckim w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez podanego planu lotu i kontaktu radiowego” - czytamy w komunikacie niemieckich sił powietrznych, cytowanym przez agencję Reutera. „Był to rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M. Po dokonaniu identyfikacji wizualnej przekazaliśmy obowiązki eskortowania naszym partnerom w NATO ze Szwecji, a myśliwce powróciły na lotnisko Rostock-Laage” - wskazano.