Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Kreml do ONZ: Rosja jest ofiarą łamanie praw człowieka. Chce zniesienia sankcji

Moskwa zażądała od ONZ złagodzenia sankcji na części zamienne dla lotnictwa i przeloty międzynarodowe. Jaki argument przedstawia reżim, który od trzech lat morduje i niszczy sąsiedni kraj? Przekonuje, że sankcje na rosyjskie lotnictwo łamią prawa człowieka.

Publikacja: 22.09.2025 17:33

Kreml do ONZ: Rosja jest ofiarą łamanie praw człowieka. Chce zniesienia sankcji

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie argumenty Moskwa przedstawia ONZ, domagając się złagodzenia sankcji?
  • Dlaczego Rosja ubiega się o miejsce w Radzie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego?
  • Jak Kreml uzasadnia krytykę zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych?
  • Jakie działania podejmuje Rosja wobec programów ONZ dotyczących praw człowieka?
  • Jak postępowanie Donalda Trumpa wpływa na działania Kremla dotyczące sankcji lotniczych?
  • W jaki sposób Rosja radzi sobie z ograniczonym dostępem do części zamiennych dla lotnictwa?

Moskwa chce, by Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ONZ złagodziła sankcje dotyczące dostaw części zamiennych i przelotów nad innymi krajami. „Bezprawne środki przymusu naruszają prawo do swobodnego przemieszczania się, niezależnie od narodowości i obywatelstwa” – agencja Reutera cytuje jeden z rosyjskich dokumentów.

Części zamienne potrzebne w Rosji od zaraz

Rosja ubiega się również o wybór do organu zarządzającego organizacji – Rady ICAO, w skład której wchodzą przedstawiciele 36 państw. W 2022 roku, po inwazji na Ukrainę, Rosji nie udało się uzyskać wystarczającej liczby głosów, aby zapewnić sobie miejsce w Radzie.

„ICAO jest zobowiązana do podjęcia wszelkich praktycznych środków, aby zapobiec stosowaniu przez państwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym środków o charakterze politycznie stronniczym, dyskryminacyjnym i przymusowym” – stwierdzają dokumenty przygotowane przez Rosję.

Reżim, który od ponad trzech lat niszczy sąsiedni kraj i morduje jego obywateli, krytykuje zamknięcie przestrzeni powietrznej 37 krajów dla rosyjskich linii lotniczych, zawieszenie certyfikatów zdatności ich samolotów do lotu oraz zakaz obsługi technicznej i ubezpieczania.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Czy leci z nami pilot? Rosyjskie lotnictwo w potrzasku
Transport
Czy leci z nami pilot? Rosyjskie lotnictwo w potrzasku

ICAO to wyspecjalizowana agencja ONZ, która ustala międzynarodowe standardy lotnictwa cywilnego i koordynuje jego rozwój w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności. Oprócz postulatów kierowanych do ICAO, Rosja prowadzi w ONZ kampanię na rzecz ograniczenia wydatków na programy praw człowieka. Przedstawiciele Rosji zaproponowali w szczególności skrócenie czasu wystąpień organizacji broniących praw człowieka, aby „zaoszczędzić na kosztach przesłuchań”.

Donald Trump odpuszcza Belavii, Kreml korzysta

„Kiedy tylko władzom rosyjskim na tym zależy, chętnie powołują się na prawa człowieka i domagają się ich przestrzegania, jednocześnie odmawiając ich przestrzegania własnym obywatelom i obywatelom Ukrainy, na którą napadli” – podkreśla „The Moscow Times”.

Czytaj więcej

Amerykańscy oficerowie na Białorusi. Obserwowali ćwiczenia Zapad 2025
Konflikty zbrojne
Amerykańscy oficerowie na Białorusi. Obserwowali ćwiczenia Zapad 2025

Co ośmieliło Kreml do tak bezczelnego wystąpienia? Donald Trump i jego postępowanie. Reżim rosyjski poczuł się pewniej w kontekście złagodzenia sankcji USA wobec białoruskich linii lotniczych Belavia.

Reuters przypomina, że chociaż Biały Dom zgodził się złagodzić szereg środków ograniczających wobec Białorusi w zamian za uwolnienie 52 więźniów politycznych, to administracja USA w porę zdała sobie sprawę, że części zamienne Boeinga mogą być przemycane do Rosji przez Białoruś (dziewięć z 16 samolotów Belavii jest amerykańskich).

Reklama
Reklama

Dlatego Waszyngton zakazał białoruskiemu przewoźnikowi odbywania przelotów boeingami do Rosji, na okupowany ukraiński Krym, okręgów donieckiego i ługańskiego a także do krajów znajdujących się na amerykańskiej liście „państw sponsorujących terroryzm”: Iranu, Korei Północnej, Syrii i Kuby. Samoloty, które zostały usunięte z listy sankcji, mają również zakaz przewozu towarów objętych amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi.

Amerykanie poinformowali o tym prezesa Belavii Igora Czerginca 12 września. Nie przeszkodziło to liniom lotniczym w ogłoszeniu 15 września 50 proc. zniżki na loty do Sankt Petersburga. Dlatego eksperci uważają, że Belavia będzie teraz łamać też wszystkie inne zakazy Białego Domu.

Amerykański zakaz nie do wyegzekwowania

– Zakaz USA to tylko formalność – powiedziała Elina Rybakowa, badaczka z think tanku Bruegel i dyrektorka programu międzynarodowego w Kijowskiej Szkole Ekonomicznej, w rozmowie z Politico:

– Amerykanie nie mają możliwości weryfikacji tego, co dzieje się w Rosji i Unii Celnej, do której należy Białoruś. Białoruś i Rosja współpracują we wszystkim, będąc krajami o całkowicie nieszczelnych granicach. Po inwazji na Ukrainę zachodnie sankcje odcięły Rosji dostęp do zagranicznych samolotów i części zamiennych. W rezultacie rosyjskie władze zagrabiły setki leasingowanych samolotów Boeing i Airbus, uniemożliwiając ich zwrot właścicielom – przypomina Rybakowa.

Grabież maszyn to jedno, a utrzymanie ich w stanie zdatności do bezpiecznego lotu to zupełnie coś innego. Rosyjskie linie lotnicze, które obsługują ponad 700 zawłaszczonych zachodnich samolotów, są zmuszone do zakupu części zamiennych poprzez tzw. import równoległy, będący w rzeczywistości drogą łamania sankcji z pomocą podstawionych firm z krajów trzecich, korzystających ze skomplikowanych, okrężnych tras.

Tymczasem w Rosji rośnie liczba wypadków lotniczych i awarii samolotów. I są one coraz groźniejsze. W lipcu 49-letni An-24 rozbił się na Dalekim Wschodzie, w wyniku czego zginęło 48 osób na pokładzie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Transport Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) sankcje Lotnictwo

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie argumenty Moskwa przedstawia ONZ, domagając się złagodzenia sankcji?
  • Dlaczego Rosja ubiega się o miejsce w Radzie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego?
  • Jak Kreml uzasadnia krytykę zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych?
  • Jakie działania podejmuje Rosja wobec programów ONZ dotyczących praw człowieka?
  • Jak postępowanie Donalda Trumpa wpływa na działania Kremla dotyczące sankcji lotniczych?
  • W jaki sposób Rosja radzi sobie z ograniczonym dostępem do części zamiennych dla lotnictwa?
Pozostało jeszcze 90% artykułu

Moskwa chce, by Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ONZ złagodziła sankcje dotyczące dostaw części zamiennych i przelotów nad innymi krajami. „Bezprawne środki przymusu naruszają prawo do swobodnego przemieszczania się, niezależnie od narodowości i obywatelstwa” – agencja Reutera cytuje jeden z rosyjskich dokumentów.

Części zamienne potrzebne w Rosji od zaraz

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
„Potrzebna dyskusja, co z tym pasztetem zrobić”. Ekonomiści o decyzji agencji Moody's
Gospodarka
„Potrzebna dyskusja, co z tym pasztetem zrobić”. Ekonomiści o decyzji agencji Moody's
Premier Węgier Viktor Orbán
Gospodarka
Tyle dostaną Węgry za podpisanie 19. pakietu sankcji wobec Rosji
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Gospodarka
Jest 19. pakiet sankcji. To najmocniejsze uderzenie w Rosję i w sojuszników Kremla
Milan Trajkovic, główny analityk agencji ratingowej Fitch na Polskę
Gospodarka
Analityk agencji Fitch: Wzrost wydatków publicznych Polski jest najwyższy w regionie
Król Karol III i królowa Camilla z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego żoną, pierwszą damą Melan
Gospodarka
Brytyjczykom opłaciło się przyjąć z pompą Donalda Trumpa. Co zyskali?
Reklama
Reklama
e-Wydanie