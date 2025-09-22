Aktualizacja: 22.09.2025 17:48 Publikacja: 22.09.2025 17:33
Foto: Bloomberg
Moskwa chce, by Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ONZ złagodziła sankcje dotyczące dostaw części zamiennych i przelotów nad innymi krajami. „Bezprawne środki przymusu naruszają prawo do swobodnego przemieszczania się, niezależnie od narodowości i obywatelstwa” – agencja Reutera cytuje jeden z rosyjskich dokumentów.
Rosja ubiega się również o wybór do organu zarządzającego organizacji – Rady ICAO, w skład której wchodzą przedstawiciele 36 państw. W 2022 roku, po inwazji na Ukrainę, Rosji nie udało się uzyskać wystarczającej liczby głosów, aby zapewnić sobie miejsce w Radzie.
„ICAO jest zobowiązana do podjęcia wszelkich praktycznych środków, aby zapobiec stosowaniu przez państwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym środków o charakterze politycznie stronniczym, dyskryminacyjnym i przymusowym” – stwierdzają dokumenty przygotowane przez Rosję.
Reżim, który od ponad trzech lat niszczy sąsiedni kraj i morduje jego obywateli, krytykuje zamknięcie przestrzeni powietrznej 37 krajów dla rosyjskich linii lotniczych, zawieszenie certyfikatów zdatności ich samolotów do lotu oraz zakaz obsługi technicznej i ubezpieczania.
ICAO to wyspecjalizowana agencja ONZ, która ustala międzynarodowe standardy lotnictwa cywilnego i koordynuje jego rozwój w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności. Oprócz postulatów kierowanych do ICAO, Rosja prowadzi w ONZ kampanię na rzecz ograniczenia wydatków na programy praw człowieka. Przedstawiciele Rosji zaproponowali w szczególności skrócenie czasu wystąpień organizacji broniących praw człowieka, aby „zaoszczędzić na kosztach przesłuchań”.
„Kiedy tylko władzom rosyjskim na tym zależy, chętnie powołują się na prawa człowieka i domagają się ich przestrzegania, jednocześnie odmawiając ich przestrzegania własnym obywatelom i obywatelom Ukrainy, na którą napadli” – podkreśla „The Moscow Times”.
Co ośmieliło Kreml do tak bezczelnego wystąpienia? Donald Trump i jego postępowanie. Reżim rosyjski poczuł się pewniej w kontekście złagodzenia sankcji USA wobec białoruskich linii lotniczych Belavia.
Reuters przypomina, że chociaż Biały Dom zgodził się złagodzić szereg środków ograniczających wobec Białorusi w zamian za uwolnienie 52 więźniów politycznych, to administracja USA w porę zdała sobie sprawę, że części zamienne Boeinga mogą być przemycane do Rosji przez Białoruś (dziewięć z 16 samolotów Belavii jest amerykańskich).
Dlatego Waszyngton zakazał białoruskiemu przewoźnikowi odbywania przelotów boeingami do Rosji, na okupowany ukraiński Krym, okręgów donieckiego i ługańskiego a także do krajów znajdujących się na amerykańskiej liście „państw sponsorujących terroryzm”: Iranu, Korei Północnej, Syrii i Kuby. Samoloty, które zostały usunięte z listy sankcji, mają również zakaz przewozu towarów objętych amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi.
Amerykanie poinformowali o tym prezesa Belavii Igora Czerginca 12 września. Nie przeszkodziło to liniom lotniczym w ogłoszeniu 15 września 50 proc. zniżki na loty do Sankt Petersburga. Dlatego eksperci uważają, że Belavia będzie teraz łamać też wszystkie inne zakazy Białego Domu.
– Zakaz USA to tylko formalność – powiedziała Elina Rybakowa, badaczka z think tanku Bruegel i dyrektorka programu międzynarodowego w Kijowskiej Szkole Ekonomicznej, w rozmowie z Politico:
– Amerykanie nie mają możliwości weryfikacji tego, co dzieje się w Rosji i Unii Celnej, do której należy Białoruś. Białoruś i Rosja współpracują we wszystkim, będąc krajami o całkowicie nieszczelnych granicach. Po inwazji na Ukrainę zachodnie sankcje odcięły Rosji dostęp do zagranicznych samolotów i części zamiennych. W rezultacie rosyjskie władze zagrabiły setki leasingowanych samolotów Boeing i Airbus, uniemożliwiając ich zwrot właścicielom – przypomina Rybakowa.
Grabież maszyn to jedno, a utrzymanie ich w stanie zdatności do bezpiecznego lotu to zupełnie coś innego. Rosyjskie linie lotnicze, które obsługują ponad 700 zawłaszczonych zachodnich samolotów, są zmuszone do zakupu części zamiennych poprzez tzw. import równoległy, będący w rzeczywistości drogą łamania sankcji z pomocą podstawionych firm z krajów trzecich, korzystających ze skomplikowanych, okrężnych tras.
Tymczasem w Rosji rośnie liczba wypadków lotniczych i awarii samolotów. I są one coraz groźniejsze. W lipcu 49-letni An-24 rozbił się na Dalekim Wschodzie, w wyniku czego zginęło 48 osób na pokładzie.
