Z tego artykułu się dowiesz: Jakie argumenty Moskwa przedstawia ONZ, domagając się złagodzenia sankcji?

Dlaczego Rosja ubiega się o miejsce w Radzie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego?

Jak Kreml uzasadnia krytykę zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych?

Jakie działania podejmuje Rosja wobec programów ONZ dotyczących praw człowieka?

Jak postępowanie Donalda Trumpa wpływa na działania Kremla dotyczące sankcji lotniczych?

W jaki sposób Rosja radzi sobie z ograniczonym dostępem do części zamiennych dla lotnictwa?

Moskwa chce, by Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ONZ złagodziła sankcje dotyczące dostaw części zamiennych i przelotów nad innymi krajami. „Bezprawne środki przymusu naruszają prawo do swobodnego przemieszczania się, niezależnie od narodowości i obywatelstwa” – agencja Reutera cytuje jeden z rosyjskich dokumentów.

Reklama Reklama

Części zamienne potrzebne w Rosji od zaraz

Rosja ubiega się również o wybór do organu zarządzającego organizacji – Rady ICAO, w skład której wchodzą przedstawiciele 36 państw. W 2022 roku, po inwazji na Ukrainę, Rosji nie udało się uzyskać wystarczającej liczby głosów, aby zapewnić sobie miejsce w Radzie.

„ICAO jest zobowiązana do podjęcia wszelkich praktycznych środków, aby zapobiec stosowaniu przez państwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym środków o charakterze politycznie stronniczym, dyskryminacyjnym i przymusowym” – stwierdzają dokumenty przygotowane przez Rosję.

Reżim, który od ponad trzech lat niszczy sąsiedni kraj i morduje jego obywateli, krytykuje zamknięcie przestrzeni powietrznej 37 krajów dla rosyjskich linii lotniczych, zawieszenie certyfikatów zdatności ich samolotów do lotu oraz zakaz obsługi technicznej i ubezpieczania.