Aktualizacja: 14.09.2025 15:55 Publikacja: 14.09.2025 15:25
Amerykanie znieśli sankcje na białoruską Belavię
Foto: Bloomberg
Zniesienie amerykańskich ograniczeń, które nastąpiło po uwolnieniu 52 więźniów politycznych przez reżim Łukaszenki, nie oznacza, że Belavia nagle zacznie latać po świecie. Bo nie ma czym i nie bardzo ma dokąd.
Dużą ulgą będzie jednak powrót do możliwości pozyskiwania zachodnich części do boeingów, którymi operuje. Ciekawe, czy dzięki unii celnej, jaka łączy Białoruś z Rosją, dostępność lotniczych części zamiennych do Boeingów zwiększy się również dla linii rosyjskich.
Chociaż i Białorusini jakoś radzili sobie z omijaniem zachodnich sankcji i w tym roku pozyskali do swojej floty trzy używane airbusy A340-200. Latają nimi do Chin, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oprócz tego w swojej flocie, która dzisiaj liczy 16 maszyn, mają boeingi B737 różnych typów, w tym jednego B737 MAX-8. Operują nimi po Rosji, do Gruzji, Turcji oraz Kazachstanu.
Amerykańskie sankcje na wszystkie państwowe firmy białoruskie i urzędników państwowych tego kraju zostały nałożone w 2023 roku. Wśród nich znalazła się także linia lotnicza Belavia.
Jak przypomina Dominik Sipiński, szef „ch-aviation”, Unia Europejska zdecydowała się na takie posunięcie wcześniej. Pierwsze ograniczenia zostały wprowadzone po 24 maja 2021, kiedy białoruskie myśliwce zmusiły do nieplanowego lądowania samolot Ryanaira przelatujący nad terytorium tego kraju. Samolot był eskortowany przez wojsko na lotnisko w Mińsku, a z jego pokładu uprowadzono tam białoruskiego opozycjonistę Ramana Pratasiewicza.
Ponownie zaostrzono je, kiedy okazało się, że Belavia jest jednym z przewoźników, który zbiera imigrantów i przewozi ich na Białoruś, skąd nielegalnie usiłują się oni przedostać do Unii Europejskiej. W tym procederze brały i nadal biorą udział władze białoruskie.
W listopadzie 2021 firmy leasingowe z Danii (Nordic Aviation Capital) i Irlandii (AerCap) zakończyły umowy i Belavia w trybie niemal natychmiastowym została zmuszona do zwrotu maszyn.
W grudniu 2021 Bruksela rozszerzyła sankcje, a kilka dni później przyłączyły się do nich Wielka Brytania i Szwajcaria.
8 kwietnia 2022 Amerykanie nałożyli sankcje na Belavię. Na tej samej liście znaleźli się przewoźnicy rosyjscy – Aerofłot, Aviastar, Azur, Rossiya i Utair. Tym wszystkim liniom zakazano wykonywania operacji do USA. A w czerwcu 2022 roku amerykańskie sankcje zostały rozszerzone także na dostawy części zamiennych do samolotów, co praktycznie uziemiło flotę Belavii.
W 2024 roku białoruska linia przewiozła 300 tys. pasażerów. Lata do 19 portów lotniczych w 11 krajach. W najlepszych czasach było to 40 krajów i 52 lotniska.
W swoich najlepszych czasach białoruska linia miała flotę składającą się z 40 maszyn. 18 z nich to były małe samoloty produkcji rosyjskiej, reszta — zachodnie w leasingu. Przewoziła nimi ponad 2 mln pasażerów rocznie i miała ocenę jakości taką samą, jak LOT. A rok 2021 był najlepszy w całej jej historii.
Białoruska linia ma w tej chwili umowy o współpracy w rezerwacjach (code share) z Azerbaijan Airlines, Uzbekistan Airlines, rosyjskimi Nordwind Airlines, Red Wings oraz Utair. Co ciekawe, na jej stronie internetowej jako partner widnieją również austriackie Austrian Airlines.
Natomiast wszystkie umowy zostały wypowiedziane przez LOT, AirBaltic, Air France, Etihad Airways, Finnair, KLM oraz Turkish Airlines.
