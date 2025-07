Jak ustaliła gazeta RBK, ten sam An-24, który teraz płonie w tajdze, wcześniej miał już kilka „incydentów”. W 2018 r. podczas kołowania na lotnisku Bodajbo (zimą mrozy do – 55 st., a latem upał do 40 st.)), uderzył w latarnię i uszkodził skrzydło. Nikt wówczas nie ucierpiał. 3 kwietnia 2022 roku maszyna niemal zderzyła się z innym samolotem dużych linii S7. Tylko włączenie systemu ostrzegania w drugiej maszynie zapobiegło katastrofie. 19 maja tego samego roku An-24 zawrócił na lotnisko z powodu awarii generatora. 6 marca 2025 roku załoga, będąc w trakcie lotu, poprosiła o zgodę na powrót na lotnisko z powodu awarii jednego z odbiorników radiowych.

Pomimo tych incydentów wyprodukowany w 1976 r. samolot wciąż latał i dostawał zgody Rosawiacji na użytkowanie. Po katastrofie służby zapewniły agencję TASS, że: „samolot przed startem był sprawny technicznie – został sprawdzony przez służby techniczne, a załoga również powinna była go sprawdzić” – powiedziało źródło agencji.

Przed wojną na Ukrainie rosyjskie linie dysponowały 1031 samolotami. Prawie dwie trzecie stanowiły maszyny Boeinga i Airbusa. Plany Federacji Rosyjskiej dotyczące uruchomienia własnej produkcji części lotniczych zakończyły się całkowitą klapą. Podobnie jak budowa nowych maszyn – SSJ-100 i Irkut MC-21, która postępuje bardzo wolno. Według prognoz amerykańskiej firmy konsultingowej Oliver Wyman do 2026 roku rosyjska flota samolotów może zostać zmniejszona o ponad połowę.

Kronika najpoważniejszych rosyjskich wypadków lotniczych 2024 roku

30 października Airbus linii Aeroflot lecący do Turcji został zmuszony do zawrócenia na lotnisko Szeremietiewo po włączeniu się automatycznego czujnika spadku ciśnienia.



Na początku września w samolocie Airbus A321 Ural Airlines lecącym z tureckiej Antalyi do Moskwy na wysokości 10 650 metrów zawiodły oba autopiloty. Podczas awaryjnego lądowania zawiodło sterowanie przednim kołem. Na pokładzie było 228 pasażerów i siedmiu członków załogi. Pilotom udało się bezpiecznie wylądować.



22 sierpnia samolot Airbus A350 Aerofłotu lecący z Chabarowska do Moskwy awaryjnie wylądował na Szeremietiewie z powodu aktywacji czujnika dymu. Na pokładzie wybuchł pożar. Załodze udało się ugasić ogień za pomocą improwizowanych środków, a żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.



1 sierpnia Boeing 737 linii Aeroflot lecący z Antalyi do Petersburga cztery minuty po starcie musiał awaryjnie lądować po awarii silnika.



3 lipca w samolocie Boeing-738 linii Utair lecących z Tiumeni na Syberii do stolicy Armenii Erewania zepsuł się autopilot. Załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko Roszczino.



27 czerwca podobny incydent miał miejsce na samolocie linii S7: w Airbus A-321 lecącym z Nowosybirska do Czity wystąpiła awaria autopilota i automatycznej przepustnicy. Dowódca samolotu podjął decyzję o skierowaniu się na lotnisko docelowe. Lądowanie przebiegło pomyślnie i nikt nie odniósł obrażeń.



12 lipca rozbił się rosyjski samolot Suchoj Superjet 100 należący do Gazprom Avia. Rozbił się w pobliżu wsi Apraksino na Kołymie podczas lotu próbnego po planowych naprawach. Wszyscy trzej członkowie załogi zginęli. Jako możliwe przyczyny katastrofy podano awarię silnika i niewłaściwą instalację czujników kąta natarcia.



Następnego dnia kolejny Suchoj Superjet 100 awaryjnie wylądował w Mineralnych Wodach z powodu awarii generatora.



1 czerwca pilot samolotu Suchoj Superjet 100 linii Rossiya Airlines lecącego z Uljanowsk do Moskwy skontaktował się z dyspozytorami i zgłosił częściową utratę kontroli. Podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu. Samolot wylądował na Szeremietiewie.



W połowie lutego samolot pasażerski Sukhoi Superjet 100 linii lotniczych Rossiya Airlines awaryjnie wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo z powodu awarii silnika. Samolot leciał z Moskwy do Petersburga.



Wcześniej, od początku tego roku, w liniach lotniczych S7 miały miejsce cztery awaryjne lądowania z rzędu.