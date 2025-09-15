Amerykańscy oficerowie na Białorusi. Obserwowali ćwiczenia Zapad 2025

Ćwiczenia Zapad 2025 rozpoczęły się na poligonach w Rosji i na Białorusi w piątek, w czasie rosnących napięć z NATO, zaledwie dwa dni po zestrzeleniu przez Polskę rosyjskich dronów, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną.

Zaskakująca obecność amerykańskich żołnierzy

Ministerstwo Obrony Białorusi określiło wizytę Amerykanów jako niespodziankę. W komunikacie podkreślono, że wśród obserwatorów byli przedstawiciele 23 krajów, w tym dwóch innych członków NATO – Turcji i Węgier.

Opublikowano także nagranie, na którym dwóch amerykańskich oficerów dziękuje Chreninowi za zaproszenie i podaje rękę. Minister zwrócił się do nich mówiąc: - Pokażemy wam wszystko, co chcecie zobaczyć. Możecie rozmawiać z ludźmi i swobodnie się poruszać.

Oficerowie odmówili rozmowy z dziennikarzami.