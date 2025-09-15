Rzeczpospolita
Wydarzenia
Amerykańscy oficerowie na Białorusi. Obserwowali ćwiczenia Zapad 2025

W poniedziałek, niedaleko Borysowa, oficerowie amerykańskiej armii obserwowali wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi. Białoruski minister obrony Wiktor Chrenin zapewnił ich, że mogą zapoznać się ze „wszystkim, co ich interesuje”.

Publikacja: 15.09.2025 16:30

Amerykańscy oficerowie na Białorusi. Obserwowali ćwiczenia Zapad 2025

Foto: Reuters, Ramil Sitdikov

Agnieszka Kazimierczuk

Ćwiczenia Zapad 2025 rozpoczęły się na poligonach w Rosji i na Białorusi w piątek,  w czasie rosnących napięć z NATO, zaledwie dwa dni po zestrzeleniu przez Polskę rosyjskich dronów, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną.

Zaskakująca obecność amerykańskich żołnierzy

Ministerstwo Obrony Białorusi określiło wizytę Amerykanów jako niespodziankę. W komunikacie podkreślono, że wśród obserwatorów byli przedstawiciele 23 krajów, w tym dwóch innych członków NATO – Turcji i Węgier.

Opublikowano także nagranie, na którym dwóch amerykańskich oficerów  dziękuje Chreninowi za zaproszenie i podaje rękę. Minister zwrócił się do nich mówiąc: - Pokażemy wam wszystko, co chcecie zobaczyć. Możecie rozmawiać z ludźmi i swobodnie się poruszać.

Oficerowie odmówili rozmowy z dziennikarzami.

Białoruskie Ministerstwo Obrony pisze o „potrzebie dialogu”

Ministerstwo Obrony Białorusi w komunikacie na swojej stronie zapewnia, że o ćwiczeniach Zapad 2025 i ich zakresie  wszystkie 56 państw OBWE zostało poinformowanych w grudniu 2024 roku. Jak pisze resort, „zgodnie z oczekiwaniami, na Zachodzie wybuchła histeria, a także bezpodstawne oskarżenia o rzekomą agresywność tych ćwiczeń i przygotowania do konfliktu zbrojnego z państwami zachodnimi". 

Dlatego państwa uczestniczące, czyli Rosja i Białoruś, biorąc pod uwagę potrzebę zmniejszenia napięcia i wyjaśnienia całej społeczności międzynarodowej pokojowego charakteru, podejścia Republiki Białorusi i defensywnego nastawienia, w kwietniu 2025 roku zrewidowały koncepcję ćwiczeń, cofając je w głąb Białorusi i redukując  liczbę personelu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego niemal o połowę.

Podjęliśmy również szereg działań, aby zakomunikować zachodniej opinii publicznej i kierownictwu państw sąsiednich potrzebę dialogu” - czytamy dalej. 

Czytaj więcej

Donald Trump nazwał Łukaszenkę „szanowanym prezydentem”. Aleksander Łukaszenko popiera pokojowego No
USA-Białoruś
Trump naciska na reżim w Mińsku. Łukaszenko pójdzie drogą Ortegi?

Symulacja ataku na terytorium RP podczas ćwiczeń Zapad 2025

Manewry Zapad 2025 zbiegają się w czasie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. 

Kilka dni później podczas ćwiczeń Zapad 1025 biorące w nich udział wojska Rosji i Białorusi m.in.  symulowały przeprowadzenie ataku rakietowego na terytorium Polski przy użyciu systemów rakiet balistycznych Iskander rozmieszczonych w obwodzie kaliningradzkim.

Czytaj więcej

Trwa poszukiwanie szczątków dronów na terytorium Polski
Konflikty zbrojne
Białoruś komentuje naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. „Drony zeszły z kursu”

Ocieplenie relacji USA z Białorusią

Obecność amerykańskich wojskowych to kolejny sygnał poprawy relacji Waszyngtonu z Białorusią, która jest bliskim sojusznikiem Rosji i udostępniła terytorium dla wojsk rosyjskich podczas inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

W ubiegłym tygodniu John Coale, przedstawiciel Donalda Trumpa, przebywał w Mińsku na rozmowach z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką, który zgodził się na uwolnienie 52 więźniów, w tym dziennikarzy i opozycjonistów.

W zamian Stany Zjednoczone złagodziły sankcje wobec narodowego przewoźnika Belavia, umożliwiając serwisowanie i zakup części do floty, w której znajdują się samoloty marki Boeing. John Coale zaznaczył, że Trump planuje w niedalekiej przyszłości ponowne otwarcie ambasady USA na Białorusi, normalizację stosunków oraz ożywienie współpracy gospodarczej i handlowej.

Donald Trump,  którego starania o zakończenie wojny na Ukrainie nie przyniosły jak dotąd rezultatów, zacieśnia kontakty z Łukaszenką, który regularnie rozmawia z Władimirem Putinem. W ubiegłym tygodniu Trump przesłał Łukaszence za pośrednictwem Coale’a podpisany odręcznie, przyjazny list.

Źródło: rp.pl

