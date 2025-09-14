Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie przedstawiające wystrzelenie pocisku Cyrkon z fregaty Admirał Gołowko Floty Północnej w kierunku celu na Morzu Barentsa. Na nagraniu widać, jak pocisk najpierw startuje pionowo z burty fregaty, a następnie zmienia trajektorię i pędzi w kierunku horyzontu.

Rosja podała też, że w ramach manewrów Zapad 2025 załogi Su-34 ćwiczyły ataki bombowe na cele naziemne.

Wojska Rosji i Białorusi symulują „atak odwetowy na Polskę”

Portal Defence Blog przypomina, że scenariusz ćwiczeń zakładał wykorzystanie systemów rakiet balistycznych Iskander rozmieszczonych w obwodzie kaliningradzkim. Zgodnie ze scenariuszem, rosyjskie jednostki rakietowe przemieściły się na wyznaczone pozycje startowe z zamiarem przeprowadzenia symulowanego „ataku odwetowego” w odpowiedzi na to, co określono jako „agresję ze strony wrogiego państwa”.

Wyrzutnie rakiet zostały ustawione bezpośrednio na zamkniętych na czas ćwiczeń drogach publicznych z podniesionymi pociskami, gotowymi do odpalenia.