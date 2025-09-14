Aktualizacja: 14.09.2025 15:10 Publikacja: 14.09.2025 14:53
Zdjęcie, opublikowane przez rosyjski resort obrony, ukazujące wystrzelenie pocisku Cyrkon
Foto: Russian Defence Ministry/Handout via Reuters
Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie przedstawiające wystrzelenie pocisku Cyrkon z fregaty Admirał Gołowko Floty Północnej w kierunku celu na Morzu Barentsa. Na nagraniu widać, jak pocisk najpierw startuje pionowo z burty fregaty, a następnie zmienia trajektorię i pędzi w kierunku horyzontu.
Rosja podała też, że w ramach manewrów Zapad 2025 załogi Su-34 ćwiczyły ataki bombowe na cele naziemne.
Portal Defence Blog przypomina, że scenariusz ćwiczeń zakładał wykorzystanie systemów rakiet balistycznych Iskander rozmieszczonych w obwodzie kaliningradzkim. Zgodnie ze scenariuszem, rosyjskie jednostki rakietowe przemieściły się na wyznaczone pozycje startowe z zamiarem przeprowadzenia symulowanego „ataku odwetowego” w odpowiedzi na to, co określono jako „agresję ze strony wrogiego państwa”.
Wyrzutnie rakiet zostały ustawione bezpośrednio na zamkniętych na czas ćwiczeń drogach publicznych z podniesionymi pociskami, gotowymi do odpalenia.
Manewry Zapad 2025 – jak zauważa Defence Blog – są taktyczną próbą szybkiego rozmieszczenia i zdolności uderzeniowych przeciwko potencjalnym celom na terytorium NATO, zwłaszcza w Polsce i państwach bałtyckich. Ćwiczenia przeprowadzono w ścisłej współpracy z siłami białoruskimi. Zachodni analitycy od dawna ostrzegają, że ćwiczenia Zapad pełnią zarówno funkcje strategiczne, jak i polityczne. Są postrzegane nie tylko jako szkolenie przed operacjami bojowymi na dużą skalę, ale także jako narzędzie zastraszania państw sąsiednich.
Wschodnia flanka NATO coraz głośniej wspomina o zagrożeniach, jakie stwarza aktywność wojskowa Rosji w pobliżu granic Sojuszu. Symulacja wystrzelenia rakiet w kierunku Polski prawdopodobnie jeszcze bardziej nasili apele o wzmocnienie pozycji obronnej Sojuszu w regionie – zauważa portal.
Moskwa z kolei twierdzi, że ćwiczenia mają charakter defensywny. W miarę trwania ćwiczeń Zapad 2025, obecność systemów Iskander, zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych, potęguje obawy. Przedstawiciele NATO nie odnieśli się publicznie do symulowanego ataku, ale wcześniej określali podobne działania Rosji jako destabilizujące.
Jak zauważa portal Defence Blog, manewry Zapad 2025 zbiegają się w czasie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreślono, „był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w piątek, że według informacji Kancelarii Prezydenta polską granicę przekroczyło 21 rosyjskich dronów. Doniesienia te potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie gen. Alexus Grynkewich ogłosili w piątek, 12 września rozpoczęcie operacji Eastern Sentry (Wschodnia Straż).
Równolegle z manewrami rosyjsko-białoruskimi Zapad 2025 w Polsce odbywają się manewry Żelazny Obrońca, podczas których – jak poinformował gen. Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego WP – oceniana jest m.in. współpraca obrony powietrznej i wojsk pancernych, a także stopień wdrożenia nowego sprzętu, w tym czołgów Abrams, nowej artylerii i dronów.
