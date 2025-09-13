– To był atak. Zostaliśmy przetestowani – ocenił. – Są potencjalnie dwie możliwości: albo Rosjanie przeprowadzili akcję w ramach ćwiczeń Zapad, które w tej chwili prowadzą i miała ona charakter jednorazowy, testowy jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne i solidarność Sojuszu Północnoatlantyckiego, albo też niestety mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją, dużo poważniejszą, to znaczy taką, że obserwujemy początek nowej odsłony swego rodzaju ataku hybrydowego, który trwa na Polskę od 2021 roku, kiedy w naszym przekonaniu Kreml razem z władzami białoruskimi rozpoczął atak migrantów na naszą granicę – mówił w RMF FM były prezydent.

Donald Trump o rosyjskich dronach: To mogła być pomyłka

W tym kontekście Andrzej Duda był pytany, czy nie dziwi go reakcja prezydenta USA Donalda Trumpa, który w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez kilkanaście rosyjskich dronów „to mogła być pomyłka”. Polityk odparł, że nie przywiązuje tak dużej jak media wagi do słów Trumpa i nie dokonuje ich „egzegezy i dzielenia na cztery”. – Znam bardzo dobrze prezydenta Donalda Trumpa i wiem, że bardzo często po prostu jego wypowiedzi są nawet i mylące dla przeciwników. Wydaje się, że pozornie nie zareagował, a tak naprawdę mamy reakcję – wskazał, wymieniając jako przykład sankcje na Nord Stream.

Drony na polu walki Foto: PAP

– Sankcje doprowadziły do natychmiastowego przerwania tej budowy, a przecież (Trump – red.) był równocześnie posądzany o to, że sprzyja Putinowi, że tak naprawdę współpracuje z Rosjanami itd. – dodał.

Na uwagę, że dzisiaj Donald Trump też jest o to oskarżany, Andrzej Duda odparł: – Ja uważam, że są to kompletne bzdury.

Andrzej Duda: Donald Trump w bardzo ostrożny sposób podchodzi do wojny na Ukrainie

– W moim przekonaniu prezydent Donald Trump cały czas szuka sposobu na to, jak w sposób najbardziej wolny od działań militarnych doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie i uspokojenia Władimira Putina – powiedział w RMF FM Andrzej Duda. Wyraził pogląd, że Donald Trump jest „bardzo uwrażliwiony” na kwestię uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w konfliktach militarnych.