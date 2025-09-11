Według informacji polskich władz, w nocy z wtorku na środę podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjskie drony wtargnęły nad Polskę – odnotowano 19 naruszeń, a trzy lub cztery obiekty zostały zestrzelone. W akcji brały udział m.in. polskie F-16 i holenderskie F-35. W różnych miejscach kraju, głównie w województwie lubelskim, znaleziono szczątki łącznie 16 bezzałogowców.

W związku ze sprawą prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, Polska wystąpiła do NATO z wnioskiem o konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, na wniosek Polski ma zostać zwołane też nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Michał Dworczyk po wtargnięciu rosyjskich dronów: Nic nie gra, widać niedociągnięcia

W czwartek rano na antenie Polsat News były wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, europoseł PiS, był pytany o ocenę środowych wydarzeń i działania Polski, podjęte w reakcji na nadlatujące rosyjskie drony.

– Pozytywnie oceniam reakcję wojskowych i trudne decyzje, które musieli podjąć, dotyczące zestrzelenia dronów – powiedział. Dodał, że duża część administracji zmobilizowała się do działania. – Natomiast bardzo wyraźnie widać niedociągnięcia w działaniu systemu kryzysowego – ocenił.