Polska reaguje na rosyjskie drony. Ruch lotniczy czasowo ograniczony

Od 10 września do 9 grudnia we wschodniej Polsce obowiązywać będzie ograniczenie ruchu lotniczego - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Decyzję podjęto na wniosek wojska po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Publikacja: 11.09.2025 08:13

Foto: Adobe Stock

Jakub Czermiński

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września 2025 r. od godz. 22.00 UTC do godz. 23.59 UTC 9 grudnia zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129 – czytamy w komunikacie PAŻP.

Reakcja na rosyjskie drony. Ruch lotniczy we wschodniej Polsce czasowo ograniczony

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że ograniczenie wprowadzane jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

O decyzji poinformowano po tym, jak w nocy z wtorku na środę podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zgodnie z zarządzeniem, od zachodu do wschodu słońca w wyznaczonej strefie obowiązuje całkowity zakaz lotów (nie dotyczy on wojskowych statków powietrznych).

Z kolei od wschodu do zachodu słońca obowiązuje zakaz lotów, który nie dotyczy: załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS; wojskowych statków powietrznych; wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE; o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

W komunikacie PAŻP przekazano, że po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP) pod numerem tel. 261 828 202, dopuszczone mogą być także loty lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego; loty wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych, a także loty związane z ochroną i kontrolą infrastruktury krytycznej.

W wyznaczonej strefie obowiązuje natomiast całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Informując o sprawie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podkreśliła, że wlot statków powietrznych, niespełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę jest naruszeniem przepisów Prawa lotniczego.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Transport Lotnictwo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej PAŻP

