Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września 2025 r. od godz. 22.00 UTC do godz. 23.59 UTC 9 grudnia zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129 – czytamy w komunikacie PAŻP.

Reakcja na rosyjskie drony. Ruch lotniczy we wschodniej Polsce czasowo ograniczony

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że ograniczenie wprowadzane jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

O decyzji poinformowano po tym, jak w nocy z wtorku na środę podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zgodnie z zarządzeniem, od zachodu do wschodu słońca w wyznaczonej strefie obowiązuje całkowity zakaz lotów (nie dotyczy on wojskowych statków powietrznych).

Z kolei od wschodu do zachodu słońca obowiązuje zakaz lotów, który nie dotyczy: załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS; wojskowych statków powietrznych; wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE; o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.