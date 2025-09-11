Aktualizacja: 11.09.2025 10:07 Publikacja: 11.09.2025 08:37
Donald Tusk
Foto: PAP, Marian Zubrzycki
– Przyjechałem do was (...), żeby przede wszystkim podziękować. To co zdarzyło się zeszłej nocy uświadomiło chyba już wszystkim, bez wyjątku... mam taką nadzieję, że jest to wielka, narodowa lekcja na temat tego jak olbrzymie znaczenie ma fakt, że mamy was, pilotów, żołnierzy, oficerów, którzy strzegą polskiego nieba. I że nie są to już ćwiczenia, pokazy, manewry, tylko bezpośrednia akcja w powietrzu, która ma na celu ochronę naszej ojczyzny – mówił Tusk zwracając się do żołnierzy Sił Powietrznych pełniących służbę w Łasku.
– Chcę wam powiedzieć, że – i mówię o tym z pełnym przekonaniem – że jesteście dzisiaj dla wszystkich bez wyjątku (...) bohaterami – dodał.
Tusk chwalił żołnierzy za to, iż „mimo tego agresywnego ataku na nasze niebo” Polska „była bezpieczna”.
Czytaj więcej
Nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że państwo polskie zdało egzamin na piątkę w obliczu rosyjsk...
Premier wspominał, że był w Łasku w 2014 roku. – Wszystko się zmieniło, tylko wróg się nie zmienił. 11 lat temu byłem tutaj w Łasku dlatego, że rozpoczęła się pierwsza agresja Rosji na Ukrainę, to był Krym. Dziś wasze zadania, zagrożenia związane z agresywną polityką wschodniego sąsiada, to wszystko się zmieniło. Nie zmieniła się gigantyczna odpowiedzialność, jaką bierzecie na siebie – mówił.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
– Od wczoraj nikt nie może mieć wątpliwości, że bez was Polska byłaby bezbronna. I dlatego bardzo nisko się kłaniam w imieniu wszystkich Polek i Polaków – kontynuował premier.
– Będziemy robili wszystko, aby zobowiązania sojusznicze były wypełniane przez naszych sojuszników. Żebyśmy nigdy jako państwo i wy, jako piloci, nie byli osamotnieni czy to w czasie pokoju, czy wojny – podkreślił.
– Będę stawał na głowie, żeby to, czego potrzebujemy (...) nie w perspektywie 8-10 lat, żeby to do Polski trafiło, żebyście dysponowali coraz nowocześniejszym sprzętem, coraz bardziej niezawodnym – zapewnił Tusk.
– Nikt wam nie będzie w stanie zapłacić tyle, ile wasza misja jest warta. Bezcenne jest bezpieczeństwo państwa, bezcenne jest bezpieczeństwo obywateli. Ale chcę wam powiedzieć – i to mówię z pełnym przekonaniem – że dziś „polski pilot” to bardzo dumne słowa i wy macie wszystkie powody, by nosić głowę wysoko w górze (...). W Polsce wszyscy mają poczucie głębokiej dumy i satysfakcji, że polskie niebo jest chronione przez takich ludzi jak wy – mówił też premier. – Chciałem, aby cała Polska zobaczyła, komu zawdzięcza to, że ta noc nie zakończyła się w sposób tragiczny, że obyło się bez ofiar – dodał.
– Dzięki wam to poczucie bezpieczeństwa to nie jest abstrakcja, tylko coś bardzo serio. Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia (...). Będziemy każdego dnia myśleć o was i o tym, że wasza skuteczność i wasze bezpieczeństwo to jest nasze bezpieczeństwo – zakończył wystąpienie szef rządu.
W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.
Czytaj więcej
W najbliższych tygodniach prawdopodobnie czekają nas kolejne naruszenia polskiej przestrzeni powi...
Dotychczas na terytorium Polski znaleziono szczątki 16 dronów. Wszystko wskazuje na to, że w większości były to drony typu Gerbera – wykorzystywane przez Rosjan od 2024 roku jako wabiki dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
Drony odnaleziono w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Czyżów, Sobótka, Smyków oraz między wsiami Rabiany i Sewerynów.
W związku z wydarzeniami z 9 na 10 września MSZ przekazał notę protestacyjną rosyjskiemu chargé d'affaires. Ze słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego wynika, że rosyjski dyplomata przekonywał, iż drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną nie należały do Polski.
Z kolei szef Sztabu Generalnego Białorusi podał, że drony wleciały nad Polskę, ponieważ „zgubiły kurs” w wyniku używania przez walczące na Ukrainie strony sprzętu do walki radioelektronicznej.
W związku z pojawieniem się dronów nad Polską władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”.
Dzień po incydencie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że od 10 września wzdłuż granicy od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. W wyznaczonej strefie obowiązuje też całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych. Ograniczenia mają obowiązywać do 9 grudnia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Przyjechałem do was (...), żeby przede wszystkim podziękować. To co zdarzyło się zeszłej nocy uświadomiło chyba już wszystkim, bez wyjątku... mam taką nadzieję, że jest to wielka, narodowa lekcja na temat tego jak olbrzymie znaczenie ma fakt, że mamy was, pilotów, żołnierzy, oficerów, którzy strzegą polskiego nieba. I że nie są to już ćwiczenia, pokazy, manewry, tylko bezpośrednia akcja w powietrzu, która ma na celu ochronę naszej ojczyzny – mówił Tusk zwracając się do żołnierzy Sił Powietrznych pełniących służbę w Łasku.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych.
Donald Tusk przedstawiał w Sejmie informację na temat nocnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez ro...
Opozycja i rząd odmieniają słowa „współpraca” i „jedność” przez wszystkie przypadki, ale komunikaty partyjne są...
Prezydent Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie d...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas