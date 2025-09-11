Premier wspominał, że był w Łasku w 2014 roku. – Wszystko się zmieniło, tylko wróg się nie zmienił. 11 lat temu byłem tutaj w Łasku dlatego, że rozpoczęła się pierwsza agresja Rosji na Ukrainę, to był Krym. Dziś wasze zadania, zagrożenia związane z agresywną polityką wschodniego sąsiada, to wszystko się zmieniło. Nie zmieniła się gigantyczna odpowiedzialność, jaką bierzecie na siebie – mówił.

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września Foto: PAP

– Od wczoraj nikt nie może mieć wątpliwości, że bez was Polska byłaby bezbronna. I dlatego bardzo nisko się kłaniam w imieniu wszystkich Polek i Polaków – kontynuował premier.

– Będziemy robili wszystko, aby zobowiązania sojusznicze były wypełniane przez naszych sojuszników. Żebyśmy nigdy jako państwo i wy, jako piloci, nie byli osamotnieni czy to w czasie pokoju, czy wojny – podkreślił.

– Będę stawał na głowie, żeby to, czego potrzebujemy (...) nie w perspektywie 8-10 lat, żeby to do Polski trafiło, żebyście dysponowali coraz nowocześniejszym sprzętem, coraz bardziej niezawodnym – zapewnił Tusk.

– Nikt wam nie będzie w stanie zapłacić tyle, ile wasza misja jest warta. Bezcenne jest bezpieczeństwo państwa, bezcenne jest bezpieczeństwo obywateli. Ale chcę wam powiedzieć – i to mówię z pełnym przekonaniem – że dziś „polski pilot” to bardzo dumne słowa i wy macie wszystkie powody, by nosić głowę wysoko w górze (...). W Polsce wszyscy mają poczucie głębokiej dumy i satysfakcji, że polskie niebo jest chronione przez takich ludzi jak wy – mówił też premier. – Chciałem, aby cała Polska zobaczyła, komu zawdzięcza to, że ta noc nie zakończyła się w sposób tragiczny, że obyło się bez ofiar – dodał.