Aktualizacja: 12.09.2025 10:46 Publikacja: 12.09.2025 10:13
Wyrzutnia zestawu SAMP/T
Foto: AFP
Dania zamierza kupić zestawy przeciwlotnicze europejskiej produkcji za 58 mld duńskich koron (9,11 mld dolarów, 33,07 mld zł). Będzie to największy w historii kraju kontrakt na zakup uzbrojenia.
W ramach tego kontraktu Dania zamierza pozyskać osiem zestawów przeciwlotniczych, w tym zestawy SAMP/T produkowane przez włosko-francuskie konsorcjum MBDA i francuski koncern Thales oraz zestawy przeznaczone do zwalczania celów na mniejszych odległościach, które mają jej dostarczyć Norwegia, Niemcy lub Francja. Dziennik „Jylland Posten” przypomina, że Dania od 2004 roku nie miała naziemnych środków obrony przeciwlotniczej. Już w czerwcu zamówiła jednak zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu.
SAMP/T to mobilny system obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, który jest przeznaczony do zwalczania samolotów, pocisków manewrujących i balistycznych. Jego zasięg to ponad 100 km. Zestawy SAMP/T mogą zwalczać cele na pułapie do 20 km. Są europejskim odpowiednikiem zestawów Patriot.
Resort obrony Danii uzasadnia swoje plany „wymagającą sytuacją w zakresie bezpieczeństwa”. - Nie ma wątpliwości, że sytuacja pod kątem bezpieczeństwa jest wymagająca – oświadczył Troels Lund Poulsen, minister obrony Danii.
Poulsen nawiązał do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów. - Widzieliśmy, jak Rosja narusza polską przestrzeń powietrzną dronami... Przypomina to nam wszystkim o wadze wzmocnienia naszej siły bojowej – podkreślił. Poulsen zapewnił, że dzięki zakupom uzbrojenia Duńczycy będą mogli czuć się bezpieczniej.
Zakup systemów europejskich, a nie amerykańskich gen. Per Pugholm Olsen, odpowiedzialny za zakupy sprzętu wojskowego dla duńskiej armii, tłumaczył tym, że mogą być one dostarczone szybciej i są tańsze, niż zestawy Patriot. Zamawiane przez Danię zestawy mają trafić do duńskiej armii w latach 2028-2029.
Poulsen wyjaśnił, że zestawy będą zdolne bronić Danii, choć nie przesądził czy stacjonować będą one na duńskim terytorium. Minister obrony Danii tłumaczył, że Rosji należy wysłać sygnał, iż jest się „trudnym celem”, który jest w stanie się bronić.
Ataki powietrzne Rosji na Ukrainę w dniach 1 stycznia-10 września
Foto: PAP
W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów, uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.
Dotychczas na terytorium Polski znaleziono szczątki 17 dronów. Wszystko wskazuje na to, że w większości były to drony typu Gerbera – wykorzystywane przez Rosjan od 2024 roku jako wabiki dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
Drony odnaleziono w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Przymiarki, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Czyżów, Sobótka, Smyków oraz między wsiami Rabiany i Sewerynów.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że większość dronów, których szczątki znaleziono, to drony typu Gerbera – czyli rosyjskie drony-wabiki mające odciągać ukraińską obronę przeciwlotniczą od zwalczania prawdziwych celów. Nie ma informacji, by którykolwiek dron, który wleciał nad terytorium Polski, przenosił głowicę bojową.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
W związku z wydarzeniami z 9 na 10 września MSZ przekazał notę protestacyjną rosyjskiemu chargé d'affaires. Ze słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego wynika, że rosyjski dyplomata przekonywał, iż drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną, nie należały do Rosji.
Z kolei szef Sztabu Generalnego Białorusi podał, że drony wleciały nad Polskę, ponieważ „zeszły z kursu” w wyniku używania przez walczące na Ukrainie strony sprzętu do walki radioelektronicznej.
W związku z pojawieniem się dronów nad Polską władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”.
Dzień po incydencie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że od 10 września wzdłuż granicy od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. W wyznaczonej strefie obowiązuje też całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych. Ograniczenia mają obowiązywać do 9 grudnia.
