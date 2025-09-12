Dania zamierza kupić zestawy przeciwlotnicze europejskiej produkcji za 58 mld duńskich koron (9,11 mld dolarów, 33,07 mld zł). Będzie to największy w historii kraju kontrakt na zakup uzbrojenia.

33 mld Równowartość takiej kwoty w złotych Dania zamierza przeznaczyć na zakup nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych

W ramach tego kontraktu Dania zamierza pozyskać osiem zestawów przeciwlotniczych, w tym zestawy SAMP/T produkowane przez włosko-francuskie konsorcjum MBDA i francuski koncern Thales oraz zestawy przeznaczone do zwalczania celów na mniejszych odległościach, które mają jej dostarczyć Norwegia, Niemcy lub Francja. Dziennik „Jylland Posten” przypomina, że Dania od 2004 roku nie miała naziemnych środków obrony przeciwlotniczej. Już w czerwcu zamówiła jednak zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu.

SAMP/T to mobilny system obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, który jest przeznaczony do zwalczania samolotów, pocisków manewrujących i balistycznych. Jego zasięg to ponad 100 km. Zestawy SAMP/T mogą zwalczać cele na pułapie do 20 km. Są europejskim odpowiednikiem zestawów Patriot.