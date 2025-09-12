Sikorski mówił, że do naruszeń dochodziło przez siedem godzin, czyli przez „całą noc”. Jak dodał - naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej było 19. - Strąciliśmy kilka dronów, wiele kolejnych znaleziono na ziemi, na terytorium Polski, niektóre setki kilometrów w głąb terytorium – wyjaśnił szef polskiej dyplomacji.

Radosław Sikorski o dronach nad Polską: Trudno uwierzyć, by to był błąd

Na pytanie czy drony mogły pojawić się nad Polską w wyniku błędu (prezydent Donald Trump komentując sprawę stwierdził, że mogła być to pomyłka), Sikorski odparł, iż „trudno w to uwierzyć”. - Niektóre drony nadleciały znad Białorusi, a niektóre znad Ukrainy. Mieliśmy podobne naruszenia w przeszłości, pocisk manewrujący spadł 10 km od mojego domu w zachodniej Polsce, ale wówczas (środki napadu powietrznego – red.) nadlatywały znad Ukrainy. Tym razem nadleciały zarówno znad Ukrainy, jak i znad Białorusi – zauważył wicepremier. Sikorski mówiąc o pocisku manewrującym miał na myśli pocisk Ch-555, który naruszył przestrzeń powietrzną Polski w grudniu 2022 roku. Pocisk ten (jak się później okazało nie przenosił głowicy bojowej) spadł w lesie pod Bydgoszczą i został odnaleziony dopiero po kilku miesiącach przez przypadkową osobę.

Sikorskiego pytano też o słowa Trumpa, który – w czasie wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu – stwierdził, że Amerykanie mogliby zwiększyć obecność wojskową w Polsce, jeśli strona polska będzie tego chciała. Sikorskiego pytano czy Warszawa zwróci się z taką prośbą do Waszyngtonu. - Mamy ok. 10 tys. żołnierzy USA w Polsce. Płacimy 15 tys. dolarów rocznie za utrzymanie każdego amerykańskiego żołnierza, więc taniej jest, aby stacjonowali i ćwiczyli w Polsce, niż w USA. Myślę, że jest to w naszym obustronnym interesie – odparł.