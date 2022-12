- Nasi żołnierze w pełni ukończyli szkolenie we wspólnych ośrodkach szkolenia bojowego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś - powiedział Leonid Kasiński, szef Głównego Zarządu Ideologicznego Ministerstwa Obrony Białorusi.

- Tego typu broń (systemy Iskander i S-400) pełni dziś służbę bojową i jest w pełni przygotowana do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem - dodał.

Nie wiadomo, ile systemów Iskander - które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej - zostało rozmieszczonych na Białorusi po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czerwcu, że Moskwa dostarczy je Mińskowi.

Wiadomość ta pojawia się w kontekście rosnących nacisków Moskwy na Mińsk, by ten wspomógł inwazję na Ukrainę, która trwa już 10 miesięcy i nie widać jej końca.

Rosyjskie siły wykorzystały Białoruś jako platformę startową do nieudanego ataku na Kijów w lutym.

Iskander-M, mobilny system pocisków kierowanych, zastąpił sowiecki "Scud". Jego dwa pociski kierowane mają zasięg do 500 km i mogą przenosić głowice konwencjonalne lub jądrowe. Zasięg ten sięga głęboko do sąsiadów Białorusi, w tym Ukrainy i Polski.

System S-400 to rosyjski mobilny system przechwytywania pocisków ziemia-powietrze (SAM), zdolny do rażenia samolotów, bezzałogowych statków powietrznych, rakiet manewrujących, posiadający zdolność do obrony przed rakietami balistycznymi.

Kasiński powiedział również, że samoloty wojskowe kraju zostały przekształcone w celu przenoszenia "specjalnej amunicji lotniczej".