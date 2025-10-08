Aktualizacja: 08.10.2025 15:18 Publikacja: 08.10.2025 15:00
Zdjęcia rosyjskich żołnierzy na plakacie w Petersburgu
Foto: REUTERS/Anton Vaganov
Dotychczas sądzono, że najwięcej żołnierzy posłał przeciw Ukrainie północnokoreański władca Kim Dzong Un. Okazuje się jednak, że na wojnie więcej jest Kubańczyków.
„Po Korei Północnej Kuba jest największym dostawcą zagranicznych wojskowych dla rosyjskiego agresora – od 1 do 5 tysięcy Kubańczyków walczy w Ukrainie” – piszą urzędnicy Departamentu Stanu w dokumencie rozsyłanym w zeszłym tygodniu do ambasad USA. Jak się zdaje, zawiera on niezbyt aktualne dane.
Raport przygotowano przed dorocznym głosowaniem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ rezolucji wzywającej Stany Zjednoczone do zniesienia sankcji nałożonych na Kubę. Dokument mający uzasadnić, dlaczego powinny zostać one utrzymane, powstał prawdopodobnie na podstawie dziennikarskiego śledztwa grupy „Schiemy” założonej przez Radio Swoboda.
Donald Trump najpierw chciał zamknąć Radio Swoboda, ale teraz okazuje się, że stanowi ono źródło cennych informacji dla amerykańskiego Departamentu Stanu.
„Schiemy” opublikowały swoje dziennikarskie śledztwo kilka miesięcy temu. – Według stanu na początek roku w rosyjskiej armii było nie mniej niż pięć tysięcy kubańskich najemników – mówiła Walerija Jegoszina z dziennikarskiej grupy śledczej. Dzięki analizie sieci społecznościowych (ale i hakerskim włamaniom) zidentyfikowano nazwiska kilkuset z nich. – Jeśli dziennikarze w ciągu jednego tygodnia swego śledztwa mogli ustalić (nazwiska) do tysiąca najemników, to tak naprawdę jest ich znacznie więcej – wyjaśniała.
Departament Stanu pisał właśnie o 1-5 tys. Kubańczyków służących w rosyjskiej armii. Ale jeszcze w połowie września ukraiński wywiad wojskowy informował, że Rosjanie przyjęli do armii nie mniej niż 20 tys. mieszkańców wyspy. – Kuba zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów, w których Kreml werbuje najemników – mówił przedstawiciel wywiadu Andrij Jusow.
Ukraińcy ustalili nazwiska 1038 kubańskich najemników, zwerbowanych tylko między czerwcem 2023 a lutym 2024 roku (od upadku Bachmutu po zdobycie Awdijiwki przez Rosjan). Nie podano, jak pozyskano ich dane, ale nieoficjalnie przedstawiciele wywiadu mówili, że wielu Kubańczyków zostało zabitych lub wziętych do niewoli i zdobyto ich dokumenty.
Zwerbowanych Kubańczyków Rosjanie wysyłali na cztero- czy sześciotygodniowe szkolenia wojskowe, na których głównie uczono ich podstawowych komend w języku rosyjskim. Wielu przekonywało później przesłuchujących ich żołnierzy ukraińskich, że znalazło się na froncie na skutek oszustwa werbowników. Obiecywali im pracę w Rosji, a nie służbę w armii. – Jest taka grupa. Ale druga grupa to ludzie kierujący się pieniędzmi, albo nawet względami ideologicznymi – mówi Jegoszina.
Ci ostatni wpadli jednak w pułapkę. W zamian za służbę w wojsku obiecano im rosyjskie obywatelstwo. Gdy je dostali, powiedziano im, że teraz muszą służyć do końca wojny (tak, jak i inni obywatele Rosji), a nie tylko jeden rok (na co podpisali kontrakty).
Według ukraińskiego wywiadu średni wiek Kubańczyków na wojnie wynosi 35 lat. Wszystkim obiecano po 2 tys. dolarów miesięcznie, co według standardów wyspy jest ogromną sumą. „Los Angeles Times” informuje, że może być to nawet 2,5-3,5 tys. dolarów, w zależności od miejsca służby. Zwerbowani dostają ponadto „powitalny bonus” w równowartości ok. 17 tys. dolarów.
Amerykańska gazeta pisała jednak przede wszystkim o najemnikach werbowanych na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej. Największą chyba grupę wśród nich stanowią Irakijczycy (ponad 2 tys. ludzi), a po nich Egipcjanie – w ich kraju średnia pensja wynosi równowartość 300 dolarów. Oprócz nich są m.in. Jordańczycy, Jemeńczycy i Algierczycy.
Największą jednak grupą, po Kubańczykach, cały czas pozostają poddani Kim Dzong Una. Ale nie służą już oni na froncie, lecz na zapleczu. Ukraiński wywiad informuje, że z północnokoreańskich żołnierzy sformowano oddziały inżynieryjne, które albo rozminowują obwód kurski (który był areną walk z udziałem żołnierzy z Korei Północnej), albo przechodzą szkolenia o nieznanym charakterze. Poza nimi Pjongjang posłał do Rosji nie mniej niż 20 tys. pracowników cywilnych, z których większość zatrudniona jest w Tatarstanie przy produkcji rosyjskich dronów.
W ostatnim czasie natomiast ukraińscy żołnierze wzięli do niewoli nawet Kenijczyka, który twierdził, że jest biegaczem, a na froncie znalazł się przez pomyłkę. Faktem jest, że do rosyjskiej armii wstępuje wielu zagranicznych studentów uczących się w Rosji, którzy po zakończeniu studiów nie chcą wracać do swych krajów.
Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że obecnie nie wolno mu werbować do armii obywateli Indii, Nepalu, Sri Lanki, Afganistanu, Syrii i właśnie Kuby. Możliwe, że w przypadku trzech pierwszych państw to prawda. Śmierć tamtejszych najemników i skargi pozostałych przy życiu na to, że zostali zwabieni na front za pomocą oszustw doprowadziły w zeszłym roku do serii skandali dyplomatycznych. Sprawa obywateli Indii była nawet przedmiotem rozmowy premiera Narendry Modiego z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji zgodził się, choć niechętnie, na wypłacanie odszkodowań rodzinom poległych.
Jednak zakaz werbowania Kubańczyków wydaje się bezczelnym kłamstwem. Władze wyspy co prawda zatrzymały kilku werbowników prowadzących kampanie w internecie, ale żaden z nich nie został ukarany. Liczba kubańskich najemników w szeregach rosyjskiej armii cały czas rośnie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
